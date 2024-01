Republica Socialistă Vietnam, o țară cu o sută de milioane de locuitori, este unul dintre “tigrii economici” ai Asiei, iar premierul Vietnamului, Pham Minh Chinh, a venit în România și s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Marcel Ciolacu, pentru a revigora cooperarea bilaterală.

Premierul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh, s-a întâlnit, în România, cu șeful statului, Klaus Iohannis, cu șeful guvernului, Marcel Ciolacu, precum și cu ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu. Pham Minh Chinh conduce guvernul de la Hanoi din anul 2021 iar aceasta este prima lui vizită în România în calitate de premier. Anterior, fusese în România ca student la Facultatea de Construcții din București (în perioada regimului Ceaușescu), apoi ca diplomat la Ambasada Vietnamului.

“Pentru mine, personal, am stat, am studiat, am lucrat, m-am maturizat în România şi am amintiri de neuitat în România. România este o parte foarte importantă a vieţii mele şi menţin pentru totdeauna sentimentele sincere ale profesorilor români, colegilor, poporului român, în perioada de studiu şi cercetare şi lucrarea în România în toţi cei 10 ani”, a declarat premierul Vietnamului.

El a amintit că România și Vietnamul au o relație veche de 75 de ani, “cu multe schimbări profunde şi cuprinzătoare”. “Respectul pentru relaţia de prietenie tradiţională a fost fondat după perioadele istorice diferite. Suntem bucuroşi să fim martori şi felicităm pentru realizările mari pe care România le-a obţinut în dezvoltarea ţării şi integrarea europeană, de creştere a poziţiei României în regiune şi în lume. Vizita mea transmite mesajul foarte consistent, dă un impuls pentru relaţia noastră în următoarea perioadă spre aprofundare, eficienţă şi substanţă şi simultan deschide cooperare spre domenii noi, spre dezvoltarea durabilă, sustenabilă, pentru pace în lume şi în regiune”, a declarat premierul Pham Minh Chinh. El a mulțumit României și pentru că a ajutat Vietnamul cu sute de mii de doze de vaccin anti – Covid.

La rândul lui, premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat că “a venit timpul ca relațiile dintre țările noastre să treacă la nivelul următor”. “România a fost unul dintre principalii promotori ai dezvoltării relațiilor Vietnamului cu Uniunea Europeană. Finalizarea negocierilor prin semnarea Acordului de liber schimb UE-Vietnam și a Acordului privind protecția investițiilor este una dintre poveștile de succes ale Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019.

Tocmai de aceea, îmi doresc ca România să devină principalul dumneavoastră partener pentru accesul comercial pe piața europeană. Și în acest sens, avem un avantaj competitiv indiscutabil, inclusiv prin poziția geostrategică de poartă către întreg continentul european”, a subliniat Ciolacu.

El a amintit că România este admisă cu frontierele aeriene și maritime în Spațiul Schengen, de la 31 martie 2024. “Asta înseamnă că portul Constanța poate deveni centru principal pentru exporturile vietnameze către Uniunea Europeană. Am investit enorm și vom continua să investim în modernizarea portului Constanța, dar și a porturilor fluviale. De aceea, suntem pregătiți să oferim toată logistica noastră necesară pentru ca, în cooperare cu porturile vietnameze, să creștem semnificativ volumul de transport în beneficiul ambelor țări”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Premierul României a spus că își propune ca România și Vietnamul să-și dubleze valoarea schimburilor comerciale, astfel încât aceste schimburi să ajungă “către un miliard de euro în următorii ani”.

Invitarea în România a premierului din Vietnam, pentru a reînvia relațiile bilaterale, poate fi și o replică a lui Marcel Ciolacu la adresa președintelui Klaus Iohannis, care susținea că a vizitat țările africane, acum două luni, pentru a relua relațiile României cu vechii ei parteneri.

Premierul Pham Minh Chinh (65 de ani) și-a amintit de tinerețea lui, când a absolvit facultatea la București, cât și de relațiile tradiționale dintre România și Vietnam. În opinia lui, domeniile de cooperare bilaterală pot include educația, ştiinţa, tehnologia și inovarea, transformarea digitală, economia verde și circulară, agricultura și forţa de muncă.

“Vizita mea transmite mesajul foarte consistent, dă un impuls pentru relaţia noastră în următoarea perioadă spre aprofundare, eficienţă şi substanţă şi simultan deschide cooperare spre domenii noi, spre dezvoltarea durabilă, sustenabilă”

Pham Minh Chinh,

Premierul Vietnamului

La întâlnirea de luni de la Palatul Victoria, premierul Marcel Ciolacu i-a precizat premierului Pham Minh Chinh că România intră cu granițele maritime și aeriene în Spațiul Schengen în anul 2024 și că, drept consecință, portul Constanța poate deveni poarta de intrare, spre UE, a mărfurilor pe care Vietnamul dorește să le exporte.

“Îmi doresc ca România să devină principalul dumneavoastră partener pentru accesul comercial pe piața europeană. Și în acest sens, avem un avantaj competitiv indiscutabil, inclusiv prin poziția geostrategică de poartă către întreg continentul european”

Marcel Ciolacu,

Premierul României

România dorește să exporte în Vietnam produse agricole, cum ar fi cereale, fructe, carne de pui, precum și produse farmaceutice, i-a explicat premierul României omologul său din Vietnam.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!