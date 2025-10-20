România se bate pentru mondial la Zenica! Biletele pentru meciul cu Bosnia s-au pus în vânzare

Fanii „tricolorilor” își pot cumpăra bilete pentru duelul decisiv din preliminariile Cupei Mondiale.

Naționala României va disputa sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45 (ora României), un meci extrem de important în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, împotriva Bosniei și Herțegovinei. Partida se va juca pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, un loc cu o atmosferă tradițional intensă, unde „tricolorii” au mai evoluat și în campania precedentă.

Fanii echipei naționale care doresc să-și susțină favoriții pe teren străin își pot achiziționa biletele începând de marți, 21 octombrie, exclusiv online, de pe platforma bilete.frf.ro. Potrivit Federației Române de Fotbal, vânzarea se va încheia pe 7 noiembrie, la ora 17:00, sau mai devreme, în cazul în care biletele se epuizează.

Prețul unui tichet este de 80 RON (15 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud, zona destinată tradițional fanilor oaspeți la meciurile din Zenica. În total, 550 de bilete sunt disponibile pentru suporterii români, conform anunțului oficial publicat pe site-ul FRF.

Recomandări stricte de comportament pentru fanii români

Locurile alocate fanilor români se află în aceleași sectoare ca și la partida precedentă disputată în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei și Herțegovinei. Din acest motiv, Federația Română de Fotbal le transmite suporterilor un mesaj clar:

„Recomandăm suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.”

Atmosfera la Zenica este una recunoscută pentru intensitatea ei, iar FRF subliniază necesitatea ca fanii echipei naționale să se comporte civilizat, pentru a preveni orice incident care ar putea afecta imaginea României sau desfășurarea partidei.

Suporterii care vor fi prezenți la Zenica sunt rugați să respecte indicațiile autorităților locale și ale reprezentanților FRF, să ajungă din timp la stadion și să evite deplasarea în afara zonelor rezervate pentru fanii români.

Partida cu Bosnia și Herțegovina va conta decisiv în economia calificării la Campionatul Mondial din 2026, iar România are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne în lupta directă pentru unul dintre locurile care duc la turneul final.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!