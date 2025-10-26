Parlamentul European a votat în 2019 pentru renunțare, însă statele membre nu au reușit să ajungă la un acord

România va trece duminică, la ora 4 dimineața, la ora oficială de iarnă. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, iar 26 octombrie va deveni astfel cea mai lungă zi din an. În timp ce pentru unii schimbarea e un simplu detaliu tehnic, pentru alții e o provocare care aduce oboseală, tulburări de somn și o stare generală de iritare.

De ani buni, Uniunea Europeană discută eliminarea schimbării orei, dar fără rezultat. În 2018, peste 4,6 milioane de europeni au participat la o consultare publică: 84% au cerut oprirea acestei practici. Parlamentul European a votat în 2019 pentru renunțare, însă statele membre nu au reușit să ajungă la un acord, țări precum Finlanda cer o oră fixă pentru toată Uniunea, în timp ce Grecia, Cipru sau Portugalia consideră imposibilă o soluție comună, din cauza diferențelor de fus orar.

„După trecerea la ora de iarnă, mulți oameni se simt mai obosiți, nervoși sau chiar deprimați”, spune psihologul Liliana Luca, de la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași. Explicația ține de lumină: zilele devin mai scurte, iar organismul secretă mai puțină serotonină și mai multă melatonină, hormonul somnului. Adaptarea poate dura câteva zile, uneori chiar o săptămână, în special pentru cei cu tulburări de somn, anxietate sau depresie.

Specialiștii recomandă expunerea la lumină naturală, o rutină stabilă a somnului și evitarea ecranelor seara. Lumina este „semnalul” care resetează ceasul biologic, spun medicii.

Deși schimbarea orei a fost introdusă în secolul trecut pentru economisirea energiei, studiile recente arată că impactul pozitiv asupra consumului este nesemnificativ, în timp ce efectele asupra sănătății sunt reale.

România trece la ora Europei de Est (GMT+2) în noaptea de 25 spre 26 octombrie, revenind la Timpul Legal Român. Schimbarea va rămâne în vigoare până în ultima duminică din martie 2026, când ceasurile se vor da din nou înainte, dacă între timp Europa nu decide să oprească această pendulare a timpului.

