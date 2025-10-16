Ministrul a subliniat că aceste investiții vor contribui nu doar la creșterea producției de energie regenerabilă, ci și la crearea de locuri de muncă și la consolidarea stabilității energetice pe termen lung

România face un pas decisiv către independența energetică odată cu adoptarea legii care permite reluarea investițiilor în hidrocentralele strategice blocate de ani de zile, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit oficialului, actul normativ deschide drumul reluării lucrărilor la șapte hidrocentrale majore, care vor adăuga 214 MW de energie sigură și curată în sistemul energetic național. Printre acestea se numără Răstolița (35,3 MW), Bumbești-Livezeni (65,2 MW), Surduc-Siriu – Nehoiașu (55 MW), Pașcani – Siret (9,4 MW), Cerna-Belareca (14,7 MW), Cornetu-Avrig / Căineni (26,5 MW) și Cerna Motru-Tismana II – Baraj Vaja (8 MW).

„România face un pas important spre independența sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că aceste investiții vor contribui nu doar la creșterea producției de energie regenerabilă, ci și la crearea de locuri de muncă și la consolidarea stabilității energetice pe termen lung.

„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a concluzionat ministrul Energiei.

