Ambasadorul Federației Ruse la București a fost chemat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe, ca urmare a incidentului provocat de o dronă militară rusească, ce a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc. Este pentru a doua oară în trei zile când diplomatul rus este convocat, după un episod similar produs în Polonia.

MAE a transmis Moscovei o notă de protest „ferm”, calificând evenimentul drept un act „inacceptabil și iresponsabil” care încalcă suveranitatea României și contribuie la „escaladarea riscurilor asupra securității regionale”. Totodată, partea română a cerut Federației Ruse să adopte „fără întârziere” măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor asemenea situații.

Ministerul a subliniat că România se află în contact permanent cu aliații NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Incidentul de sâmbătă a determinat Forțele Aeriene Române să ridice de la sol două avioane F-16 din baza de la Fetești, care au interceptat și urmărit drona timp de aproape o oră, în zona Chilia Veche – Izmail. Aparatul, de tip Geran, folosit de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei, a fost monitorizat atât de piloții români, cât și de aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei, aflate la Mihail Kogălniceanu.

Deși avioanele românești aveau ordin să doboare ținta, decizia finală a fost de a nu deschide focul, după ce piloții au evaluat riscurile colaterale. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat ulterior că această alegere a reprezentat un act de „profesionalism și responsabilitate”, având în vedere apropierea zonelor locuite.

Totuși, episodul a declanșat o dezbatere publică legată de procedurile aplicabile în astfel de situații. Conform legii privind controlul spațiului aerian, aeronavele fără pilot care pătrund ilegal pe teritoriul României pot fi neutralizate prin mijloace electronice sau distruse, dacă nivelul amenințării o impune și dacă sunt excluse riscurile majore pentru populație.

Convocarea ambasadorului rus confirmă poziția oficială a Bucureștiului, care denunță în mod repetat atacurile și incidentele de acest tip, pe care le consideră nu doar provocări la adresa României, ci și factori de instabilitate pentru întreaga regiune.

