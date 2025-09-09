Țara noastră va primi aproape 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare după Polonia

Comisia Europeană a anunțat că România va primi 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), a doua cea mai mare alocare după Polonia. Fondurile vor fi direcționate către trei domenii cheie: apărare, buget și infrastructură.

Potrivit Guvernului, pe partea de apărare, România va folosi banii pentru achiziții de tehnică militară planificate pe următorii cinci ani, în parteneriat cu alte state europene, dar și pentru dezvoltarea unor fabrici de producție militară.

Componenta bugetară presupune finanțarea acestor achiziții prin împrumuturi avantajoase, cu o perioadă de grație de 10 ani și scadență de până la 45 de ani, condiții pe care România nu le-ar fi putut obține pe cont propriu.

În ceea ce privește infrastructura, SAFE va sprijini construirea unor tronsoane de autostradă cu dublă utilizare, civilă și militară, în nord-estul țării: Pașcani–Suceava–Siret (A7) și Pașcani–Iași–Ungheni (A8).

„Alocarea confirmă recunoașterea de către Comisia Europeană a rolului activ al României în consolidarea securității regionale. Este un sprijin major, obținut fără presiune suplimentară asupra bugetului național”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

SAFE este un instrument european de urgență, cu o valoare totală de 150 miliarde euro, disponibil până la finalul lui 2030. Scopul său este de a accelera investițiile în industria de apărare, a întări securitatea aprovizionării și a stimula o piață unică europeană a echipamentelor militare.

Pentru România, următorul pas îl reprezintă negocierile tehnice din septembrie și octombrie, în urma cărora va fi stabilită lista finală a proiectelor, finanțate prin acest mecanism. Astfel, Bucureștiul se află într-o poziție strategică, pentru a atrage investiții europene masive și pentru a-și consolida rolul pe flancul estic al NATO.

