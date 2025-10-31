Arena Națională ar putea găzdui pentru a doua oară cel mai important meci al competiției, după experiența reușită din 2012.

Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, pe Arena Națională din București. Demersul vine după mai multe proiecte de succes derulate alături de UEFA, printre care EURO 2020, Campionatul European U21 și Campionatul European U19.

Partenerii principali ai FRF în acest proiect sunt Primăria Municipiului București și Guvernul României, două instituții care au colaborat deja în trecut la organizarea marilor evenimente fotbalistice din Capitală.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA. Dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate pentru a crea un nou capitol în istoria fotbalului românesc”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Acesta a subliniat și direcția strategică a candidaturii:

„Ne propunem ca întregul proces de candidatură pentru finala Europa League să fie un model organizațional de referință pentru cluburile din România, bazat pe principiile Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu specialiști dedicați și experimentați, suntem pregătiți să atingem cele mai înalte standarde în organizarea unui asemenea eveniment.”

Arena Națională, din nou în lumina reflectoarelor

Finala Europa League ar reprezenta o nouă oportunitate pentru București de a fi parte din calendarul marilor competiții UEFA. Arena Națională a mai găzduit finala Europa League din 2012, câștigată de Atletico Madrid, scor 3-0 cu Athletic Bilbao.

Tot pe stadionul din Capitală au fost organizate și patru meciuri de la EURO 2020, precum și meciuri din Campionatul European U21 din 2023, evenimente care au primit aprecieri din partea UEFA pentru calitatea logisticii și a atmosferei.

Competiția pentru finalele viitoare

UEFA a stabilit deja orașele gazdă pentru următoarele două ediții ale Europa League:

2026 – Istanbul (Turcia)

– Istanbul (Turcia) 2027 – Frankfurt (Germania)

România va concura pentru edițiile din 2028 sau 2029, alături de alte mari orașe europene, într-un proces de selecție care va fi finalizat în 2026.

Prin această candidatură, FRF urmărește să consolideze imaginea țării ca destinație sigură, modernă și competitivă pentru evenimente sportive internaționale de top.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!