România se află în centrul atenției în cea mai nouă ediție a clasamentului realizat de Financial Times și Statista, „FT Ranking: Europe’s Long-term Growth Champions”, care reunește 300 de companii europene cu cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimul deceniu.

Șase firme românești au fost incluse în acest top prestigios, confirmând maturizarea și expansiunea mediului antreprenorial local în sectoare diverse – de la imobiliare și energie la IT și servicii.

„Aceasta este a doua ediţie a clasamentului Financial Times şi Statista al campionilor europeni în materie de creştere pe termen lung: companii care şi-au menţinut creşterea vânzărilor pe parcursul unui deceniu”, notează Financial Times.

Cine sunt campionii români ai creșterii

Cele șase companii care reprezintă România în top sunt:

One United Properties – locul 9;

Simtel Team – locul 20;

Bento – locul 133;

AROBS Transilvania Software – locul 203;

Sphera Franchise Group – locul 238;

Oscar Downstream – locul 277.

Dintre acestea, primele cinci sunt listate la Bursa de Valori București. Fiecare dintre aceste companii are o poveste distinctă de succes, într-o perioadă marcată de pandemie, inflație și tensiuni geopolitice, notează Financial Times.

Campionii Europei: tehnologia și energia conduc topul

Liderul clasamentului din acest an este Virta Global (Finlanda), cu o rată de creştere anuală compusă de 87,44%, companie specializată în soluții inteligente pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Pe locul al doilea se află Hostinger (Lituania), furnizor de servicii de găzduire online și creare de site-uri web pentru peste 4 milioane de clienți din 150 de țări.

Potrivit FT, 18% dintre companiile incluse provin din sectorul IT și software, iar comerțul electronic adaugă încă 6% din total.

România, tot mai prezentă în peisajul antreprenorial european

Pentru a fi incluse în clasament, firmele au trebuit să îndeplinească criterii stricte: să fie independente, cu sediul în Europa, să fi raportat venituri de minimum 100.000 de euro în 2013 și cel puțin 1,5 milioane de euro în 2022, și o creștere anuală medie de peste 15%.

One United Properties, fondată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, este cea mai bine poziționată companie românească, datorită expansiunii accelerate pe piața imobiliară premium din București. Urmează Simtel Team, jucător important în energia verde și infrastructura telecom, și Bento, companie IT cu dezvoltare constantă.

