Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herțegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima și au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar catastrofal în a doua, primind trei goluri, dintre care două în inferioritate numerică.

Meciul s-a desfășurat într-o atmosferă ostilă, în care suporterii echipei gazdă au fluierat imnul României și au scandat în mai multe rânduri ”țiganii, țiganii” la adresa românilor, în timp ce jucătorii bosniaci au comis numeroase durități, unele fiind tratate cu indulgență de arbitru.

România a început bine meciul, cu un presing avansat, iar în min. 14, Man l-a lansat bine pe Mihăilă, care a rămas singur cu portarul, dar Vasilj a deviat în corner. Trei minute mai târziu (17), Mihăilă a făcut o cursă pe partea stângă, a centrat perfect în careu, iar Bîrligea a trimis mingea peste portar cu o scăriță.

Gazdele au avut prima oportunitate prin Bazdar (20), care a trimis cu capul peste poartă de la 7 metri.

Man a șutat bine de la 20 de metri (31), dar Vasilj a respins.

În min. 35, la o degajare greșită a lui Ghiță, Memic a șutat periculos, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Man a irosit două ocazii mari de desprindere (40, 43), iar finalul primei reprize a aparținut bosniacilor. Tahirovic a șuat de la 22 de metri, dar Ionuț Radu a reținut, după care același Tahirovic (45+2) a tras din lovitură liberă de la 23 de metri, iar mingea a izbit transversala.

Bosnia și Herțegovina a jucat foarte agresiv în debutul celei de a doua reprize

Selecționerul Barbarez a mutat la pauză și schimbările au dat roade imediat, Dzeko (49) marcând din fața porții, după ce a câștigat duelul aerian cu Racovițan (1-1).

Gazdele au pus presiune pe careul nostru, dar fără a crea pericol iminent. În min. 62, Mihăilă a reluat la colțul scurt, însă a fost blocat de Katic.

România a primit o nouă lovitură în min. 67, când Drăguș, intrat două minute mai devreme, a fost eliminat după o intrare cu piciorul sus la Katic.

Careul României a fost asediat de bosniaci, care au trecut în avantaj prin golul superb marcat de Bajraktarevic (79), colegul lui Man la PSV Eindhoven, cu un șut la vinclu de la 22 de metri.

Tabakovic a închis tabela (90+4), după ce trimisese în transversală, la centrarea lui Alajbegovic.

România a încheiat meciul în atac, Vasilj respingând șutul lui Răzvan Marin (90+6), din lovitură liberă de la 25 de metri, însă meciul era tranșat.

România, care va juca marți cu San Marino la Ploiești, în ultimul meci din grupă, va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria și Bosnia-Herțegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

România va participa în martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Bosnia-Herțegovina – România 3-1 (0-1)

Au marcat: Edin Dzeko (49), Esmir Bajraktarevic (79), Haris Tabakovic (90+4), respectiv Daniel Bîrligea (17)

Zenica, Stadion Bilino Polje

Preliminariile Cupei Mondiale 2026 – Grupa H

Au evoluat echipele:

Bosnia-Herțegovina: 1. Nikola Vasilj – 23. Arjan Malic (21. Kerim Alajbegovic, 46), 18. Nikola Katic, 17. Dzenis Burnic (13. Ivan Basic, 70), 4. Tarik Muharemovic – 9. Samed Bazdar (10. Haris Tabakovic, 46), 6. Benjamin Tahirovic (16. Amir Hadziahmetovic, 83), 15. Amar Memic – 20. Esmir Bajraktarevic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 8. Armin Gigovic, 90), 7. Amar Dedic. Selecționer: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Osman Hadzikic, 22. Martin Zlomislic – 3. Dennis Hadzikadunic, 5. Sead Kolasinac, 19. Dario Saric.

România: 1. Ionuț Radu – 2. Andrei Rațiu, 3. Bogdan Racovițan, 5. Virgil Ghiță, 8. Alexandru Chipciu – 10. Ianis Hagi (căpitan; 18. Răzvan Marin, 75), 6. Marius Marin, 22. Vlad Dragomir (17. David Miculescu, 75) – 20. Dennis Man (19. Florin Tănase, 90+3), 9. Daniel Bîrligea (7. Denis Drăguș, 65), 13. Valentin Mihăilă. Selecționer: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 12. Ștefan Târnovanu, 16. Marian Aioani – 4. Adrian Rus, 11. Nicușor Bancu, 14. Vladimir Screciu, 15. Lisav Naif Eissat, 21. Claudiu Petrila, 23. Deian Sorescu.

Arbitru: Michael Oliver; arbitri asistenți: Stuart Burt, James Mainwaring; al patrulea oficial: Chris Kavanagh (toți din Anglia)

Arbitru video: Michael Salisbury; arbitru asistent video: Peter Bankes (ambii din Anglia)

Observator UEFA pentru arbitri: Drago Kos (Slovenia); Delegat UEFA: Lukasz Sojski (Polonia)

Cartonașe galbene: Katic (6), Dedic (36), Muharemovic (44), Racovițan (45+2), Burnic (64), Dzeko (75), Man (90+2).

Cartonaș roșu: Drăguș (67).

