În orele dinaintea meciului Bosnia – România de la Zenica, în preliminariile Mondialului, presa bosniacă aproape că nu mai discută despre tactică, formule de start sau dueluri-cheie.

Tonul este dominat de indignare după apariția unor imagini cu suporteri români care, în drum spre Zenica, au afișat un banner ce îl glorifică pe Ratko Mladić, fostul comandant al armatei sârbo-bosniace, condamnat definitiv pentru genocid și crime împotriva umanității.

Un banner cu Ratko Mladic de la Belgrad a încins spiritele





Site-ul bosniac SportSport.ba publică un articol cu titlul dur „Država na ispitu: Rumunima se nakon ovoga mora zabraniti dolazak u Zenicu!” („Statul este la examen: Românilor trebuie să li se interzică venirea la Zenica după așa ceva!”).

Conform relatării, un grup de ultrasi români care se deplasează spre Bosnia și Herțegovina a făcut o oprire la Belgrad, unde s-a fotografiat alături de fani sârbi. Presa bosniacă subliniază apariția unui banner în care Mladić este prezentat ca „erou european”.

Pe banner ar fi apărut mesajul „Mladic erou european, reducând pe musulmani la zero”.

Totul apare alături de un steag al unei facțiuni a echipei Dinamo București.

Presa din Bosnia preia și mesajele transmise pe rețelele sociale de gruparea Uniți sub Tricolor care s-a oprit la Belgrad în drumul spre Bosnia. Suporterii români s-au pozat în fața bisericii din Belgrad alături de sârbi. UST a postat și un mesaj pe Facebook alături de fotografie.

„Orthodox Brothers! În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă. Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină. Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a fost mesajul postat de „Uniți sub tricolor” pe pagina de Facebook.

Românii sunt acuzați că fac provocări dure



Potrivit presei din Bosnia, aceste formulări sunt interpretate de cetățenii țării nu ca un simplu discurs, ci ca parte a unui mesaj politic și naționalist, care pune în opoziție „Europa creștină” și comunitățile musulmane în condițiile în care Bosnia și Herțegovina are o populație majoritar musulmană bosniacă în bună parte a teritoriului.

SportSport.ba amintește și de incidentele din meciurile trecute de la București.

„Este clar că, și înainte de meciul din această seară, românii au început cu provocări dure”, notează publicația.

Concluzia articolului este fără echivoc: statul bosniac este „la examen”, iar autoritățile ar trebui să reacționeze ferm. Se vorbește despre necesitatea ca Federația de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei să sesizeze UEFA și FIFA și chiar să li se interzică românilor accesul pe stadionul din Zenica.

Cine a fost Ratko Mladic

Ratko Mladić a fost comandantul armatei sârbilor bosniaci în timpul războiului din Bosnia, între 1992 și 1995. A avut un rol-cheie în operațiunile militare ale Republicii Srpska.

El a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață de Tribunalul Penal Internațional de la Haga. Instanța l-a găsit vinovat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Cea mai gravă acuzație este genocidul de la Srebrenica, unde peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani au fost executați în iulie 1995.

Mladić a fost responsabil și pentru asediul orașului Sarajevo, care a provocat moartea a mii de civili.

