România a înregistrat în luna iunie una dintre cele mai mari creșteri ale chiriilor din Uniunea Europeană – 5,8% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit unei analize Storia, bazată pe datele Eurostat. Această evoluție este de peste două ori mai rapidă decât media UE, care s-a situat la 2,3%.

Alături de România, doar Estonia a mai raportat o creștere de peste 5%. Alte state din regiune, precum Ungaria, Slovacia și Croația, au consemnat avansuri ale chiriilor de peste 4%, în timp ce Grecia (3,56%) și Bulgaria (peste 3%) s-au apropiat de acest prag.

În contrast, marile economii ale Uniunii Europene au înregistrat creșteri semnificativ mai temperate: Spania (+2,27%), Germania (+2,01%), Italia (+1,79%) și Franța (+0,86%). Cipru și Elveția au raportat cele mai mici creșteri, sub 0,5%.

Iulie aduce stabilitate lunară, dar creșteri anuale consistente

Potrivit datelor pentru luna iulie, chiriile din România s-au menținut relativ stabile față de luna precedentă, dar au înregistrat o creștere medie de 5% față de iulie 2024.

Cele mai ridicate chirii se mențin în București, în special în Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (675 euro).

La polul opus, cele mai accesibile locuințe sunt în Arad (360 euro) și Timișoara (420 euro).

Analiza Storia subliniază că dinamica ascendentă a chiriilor poate fi corelată cu modificările recente de natură fiscală, în special creșterea TVA pentru locuințele noi.

București: diferențe mari între sectoare și tipuri de locuințe

În Capitală, prețurile medii ale chiriilor au rămas constante de la o lună la alta, însă raportate la anul trecut, creșterile sunt vizibile.

Trei camere, Sector 2: creștere de 19%, de la 750 la 895 euro.

Garsoniere: avansuri de 14% în Sectoarele 3 și 6.

Cea mai mare chirie medie la garsoniere este în Sectorul 1 – 450 euro, urmat de Sectorul 6 – 400 euro. Cele mai accesibile sunt în Sectorul 5 – 350 euro.

La două camere, cele mai mari valori sunt în Sectorul 1 (670 euro), urmat de Sectorul 2 (620 euro). Sectorul 4 rămâne cel mai accesibil (500 euro).

Pentru apartamentele cu trei camere, Sectorul 1 conduce (1.100 euro), în scădere cu 8% față de iunie. În celelalte sectoare, valorile nu depășesc 700 euro.

Evoluția chiriilor în marile orașe – iulie 2025 față de 2024

Tendința generală în marile orașe indică o creștere moderată, cu vârfuri locale.

Timișoara: garsoniere +14% (291 euro), două camere +7% (430 euro), trei camere +1% (500 euro).

Oradea: garsoniere +12% (270 euro), trei camere +3% (500 euro).

Cluj-Napoca: două camere +5% (599 euro), trei camere +5% (730 euro), garsoniere stabile (400 euro).

Brașov: garsoniere +3% (360 euro), trei camere +8% (650 euro).

Sibiu: apartamente cu trei camere –4% (500 euro), restul segmentelor stabile.

Constanța: ușoare scăderi la garsoniere.

