România își modernizează armata. Guvernul lansează program de pregătire militară voluntară extinsă

Pe fondul tensiunilor regionale și al nevoii de întărire a capacităților de apărare, Guvernul României a aprobat joi un nou cadru legislativ pentru pregătirea voluntarilor în armată, menit să refacă și să întinerească rezervele militare ale țării.

Noul program înlocuiește modelul vechi de instruire de o săptămână cu unul de patru luni și oferă participanților posibilitatea de a trece ulterior în serviciul militar activ. Măsura este destinată tinerilor între 18 și 35 de ani, bărbați și femei, care nu au mai făcut parte din forțele armate.

Ce oferă programul:

indemnizații între 400 și 600 de euro pe lună ;

; cazare, masă, echipament și asistență medicală gratuite ;

; la final, un bonus de aproximativ 5.300 de euro.

Absolvenții vor dobândi automat statutul de rezervist, creând astfel un corp mai tânăr și mai bine pregătit de militari. Totodată, aceștia pot opta pentru o carieră permanentă în armată.

Este imperativ să întinerim rezervele armatei. Acest program ne va ajuta să atragem noi generații și să consolidăm capacitatea de apărare a României, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

În prezent, vârsta medie a rezerviștilor români este de 48 de ani.

România are acum aproximativ 4.700 de rezerviști voluntari, iar obiectivul este atragerea a cel puțin 10.000 de noi recruți în următorii ani.

Această inițiativă se înscrie într-un pachet mai amplu de reforme militare: bugetul apărării a crescut la 2,5% din PIB în 2025, cu planuri de majorare până la 3,5% din PIB până în 2030, inclusiv investiții masive în infrastructură strategică, logistică și securitate cibernetică.

