Ministerul Justiției confirmă arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său în Emiratele Arabe Unite

Ministerul Justiției a anunțat, luni, printr-un comunicat oficial, că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra, supranumit „liderul mercenarilor români din Congo”, precum și a fiului său și a unui alt cetățean român. Informația a fost transmisă în urma unei videoconferințe între oficialii români și partenerii din EAU, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară internațională.

Horațiu Potra și fiul său, arestați în Emiratele Arabe Unite

Conform ministerului, cei trei români se află în custodia autorităților locale, fiind în curs procedurile necesare pentru extrădarea lor în România. Demersul marchează un pas important în aplicarea mandatelor de arestare emise de instanțele românești.

„Astăzi, 29 septembrie, la nivelul Ministerului Justiției au fost purtate discuții prin intermediul unei videoconferințe cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D. (…)”, se precizează în comunicatul oficial.

Oficialii au subliniat că, din motive procedurale și pentru a nu periclita rezultatul final – extrădarea – nu pot fi făcute publice detalii suplimentare privind pașii juridici în curs. Totodată, discuțiile dintre cele două părți au vizat și negocierile viitoarelor tratate bilaterale de cooperare judiciară internațională și de extrădare.

CITEȘTE ȘI – Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu cardinalului Lucian Mureșan la Catedrala Arhiepiscopală ‘Sfânta Treime’ din Blaj

Horațiu Potra, căutat internațional încă din februarie, este vizat de acuzații extrem de grave. Potrivit procurorilor, el ar fi conspirat împreună cu fostul candidat la președinție Călin Georgescu pentru a pune la cale o lovitură de stat. În plus, Potra are pe rol mai multe dosare penale, inclusiv pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.