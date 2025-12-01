6 C
București
luni, 1 decembrie 2025
caută...
AcasăEconomieRomânia, între contracție și relansare: taxele cresc, dar economia accelerează surprinzător

România, între contracție și relansare: taxele cresc, dar economia accelerează surprinzător

EconomieEconomie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Foto - Arhivă

Guvernul a fost nevoit în acest an să recurgă la majorări de taxe pentru a reduce dezechilibrele bugetare acumulate în perioada premergătoare alegerilor

În paralel cu presiunea pe finanțele publice, România se confruntă și cu o altă provocare majoră: inflația ridicată, cea mai mare din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, tabloul economic din 2025 este mult mai complex decât pare la prima vedere: în foarte multe sectoare, indicatorii de performanță au atins niveluri istorice, potrivit unei analize profit.ro.

În primele trei trimestre ale anului, PIB-ul României a înregistrat un avans surprinzător de 1,6% față de aceeași perioadă din 2024, iar creșterea economică cumulată pe nouă luni este de 0,8%. Industria a fost unul dintre motoarele principale ale acestui impuls: cifra de afaceri a crescut cu 3,5%, în special datorită industriei extractive, care a urcat cu peste 15%, și industriei prelucrătoare, aflată pe plus cu 3%. Singura excepție notabilă rămâne sectorul energetic, care a înregistrat un declin de 5,2%.

Comenzile noi au continuat să fie un sprijin important pentru industrie, cu o creștere de 5,2%, avans vizibil în toate categoriile de producție, de la bunuri de folosință îndelungată la cele intermediare. Construcțiile au avut, de asemenea, un an puternic: volumul lucrărilor a crescut cu peste 9%, iar segmentul reparațiilor capitale a înregistrat o explozie de peste 50%. Construcțiile rezidențiale, industriale și inginerești, toate au avut creșteri.

Agricultura confirmă anul 2025 drept unul dintre cele mai bune din ultimul deceniu. Producția totală a ajuns la 19,3 milioane de tone, cu peste cinci milioane mai mult decât în 2024. De altfel, România și-a consolidat poziția de lider european la exporturi de cereale. Totuși, rămâne un punct vulnerabil: industria procesatoare, unde deficitul comercial la produsele alimentare depășește 4 miliarde de euro.

Și sectorul auto a revenit pe creștere, cu o majorare de 4,4% a cifrei de afaceri. Cel mai bine au performat activitățile de service și reparații auto. În schimb, serviciile dedicate populației au resimțit o scădere de peste 1%.

Exporturile și importurile au avansat, fiecare, cu 4,2%, însă deficitul comercial a continuat să se adâncească, depășind 24,4 miliarde de euro. Principala vulnerabilitate rămâne inflația, care în septembrie a ajuns la 8,6%, la cel mai ridicat nivel din UE.

Comisia Europeană a notat recent că măsurile fiscale din ultimele luni contribuie la reducerea deficitului, estimat să scadă către 8,4% din PIB în 2025 și până spre 6% în 2026. Pentru România, provocarea rămâne aceeași: cum poate combina consolidarea fiscală cu menținerea ritmului investițiilor și a creșterii economice, într-un moment în care economia oferă, paradoxal, cele mai bune rezultate din ultimii ani.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Slujbe de Te Deum în toată țara de Ziua Națională

Special Dana Macsim - 0
Ceremonia religioasă are rolul de a aduce mulțumire pentru unitatea și libertatea poporului român și de a cinsti memoria eroilor care au înfăptuit Marea...

Capitala marchează Ziua Națională cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf

Special Dana Macsim - 0
Peste 2.900 de militari și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt implicați în evenimentCapitala...

În vârstă de 107 ani, colonelul în retragere, Banu Vasile Ion, decorat de Ziua Națională, la Cotroceni

Special Dana Macsim - 0
Administrația Prezidențială precizează că decorația confirmă respectul instituțiilor statului față de veteranii care au servit România în momente istorice esențialeCu ocazia Zilei Naționale, președintele...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.