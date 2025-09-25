Perspectivele pe termen mediu sunt ceva mai optimiste: pentru 2026, BERD estimează o creștere de 1,6%

Economia României ar urma să avanseze într-un ritm mai lent, decât se anticipa inițial, potrivit celui mai recent raport Regional Economic Prospects, publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Instituția financiară a revizuit în jos estimările privind evoluția PIB-ului pentru 2025, de la 1,6% la doar 0,9%.

Perspectivele pe termen mediu sunt ceva mai optimiste: pentru 2026, BERD estimează o creștere de 1,6%, însă și această cifră este mai redusă față de proiecția din luna mai, când se previzionau 2,4%.

Raportul notează că economia românească a încetinit considerabil în 2024, avansul PIB-ului fiind de numai 0,8%. Industria, construcțiile și serviciile au înregistrat scăderi, iar agricultura a fost lovită de secetă. Primele șase luni din 2025 au adus o creștere medie anuală de 1,4%, susținută parțial de relansarea investițiilor și de perspective mai bune pentru sectorul agricol, dar afectată de scăderea exporturilor și de încetinirea salariilor.

În plan fiscal, deficitul bugetar din prima jumătate a anului (3,6% din PIB) indică o valoare anuală apropiată de 8%, mai mică totuși decât nivelul de 9,3% consemnat în 2024. În același timp, liberalizarea pieței energiei și creșterile de TVA și accize introduse în vara acestui an vor alimenta inflația, estimată de BNR la 8,8% la finalul lui 2025, mult peste media europeană.

BERD atrage atenția și asupra factorilor de risc: exporturile mai slabe, reducerea investițiilor publice și impactul măsurilor de austeritate fiscală, evaluate la 5,5% din PIB, în următorii doi ani. Pe termen mediu, accelerarea absorbției fondurilor europene, ar putea reprezenta principala sursă de relansare.

