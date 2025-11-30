5.4 C
România în scădere: populația va pierde aproape 18% până în 2080

Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Conform unei analize a Institutului Național de Statistică (INS), populația României ar putea scădea cu 3,403 milioane persoane până în 2080, echivalentul unei reduceri de 17,9% față de 2025.

Lucrarea „Proiectarea populației active a României la orizontul anului 2080”, realizată de INS, prezintă trei scenarii de evoluție, toate indicând un declin semnificativ al populației.

Varianta constantă („varianta reper”) arată că populația ar scădea de la 19,036 milioane în 2025 la 14,367 milioane în 2080.

Varianta optimistă prevede o scădere mai moderată, cu 1,923 milioane persoane, respectiv circa 10,1% din populația actuală.

Populația activă în scădere accentuată

Numărul persoanelor active scade de la aproximativ 8,3 milioane în 2024 la valori între 6,027 milioane și 6,535 milioane în 2080, o diminuare între 21,3% și 27,4%, în funcție de scenariu.

„Trăim o perioadă în care schimbările demografice, precum transformările structurii populației, evoluțiile fertilității, mortalității și migrației sunt dificil de anticipat. Cu toate acestea, o nouă publicație realizată de specialiști ai INS oferă o imagine riguroasă asupra evoluției populației României până în 2080”, explică Silviu Vîrva, vicepreședinte INS.

Diferențe regionale și impact socio-economic

Declinul populației active va fi mai accentuat în regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Est, cu scăderi de peste 40%, în timp ce București-Ilfov, Nord-Est și Centru vor înregistra diminuări moderate.

Aceasta va accentua disparitățile regionale, concentrând populația activă în zonele economic mai dezvoltate.

Populația ocupată, în scădere

Similar populației active, populația ocupată va scădea de la 7,853 milioane în 2024 la între 5,722 milioane (varianta constantă) și 6,196 milioane (varianta optimistă) în 2080, ceea ce reprezintă o reducere între 21,1% și 27,1%.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
