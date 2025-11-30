Piața muncii din România se confruntă cu una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani.

Aproape 400 de ocupații ar putea dispărea oficial din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) la finalul lui 2025, iar peste o treime dintre acestea provin din agricultură.

Declinul este pus pe seama unei rupturi tot mai vizibile între piața muncii, sistemul educațional – în special învățământul dual – și zona de cercetare și dezvoltare, a explicat pentru Ziarul Financiar Carmen Burtea, președinta Comitetului Sectorial de Agricultură, Piscicultură și Pescuit, în cadrul ZF Agrobusiness Summit.

108 ocupații agricole, pe lista de arhivare

Potrivit acesteia, o parte importantă din meseriile cu risc de dispariție sunt esențiale pentru sectorul agricol, inclusiv posturi ce presupun calificări medii și superioare.

„La finalul anului 2024 am dus o luptă cu cei de la Ministerul Muncii pentru a nu arhiva nişte ocupaţii. Am primit o listă de 380 de ocupaţii din România care urmează să fie arhivate la 31.12.2024 şi apoi trebuie să le scoatem din COR. Acest lucru înseamnă că nu mai avem contracte de muncă pe sectoare. M-am uitat pe listă, 108 ne aparţineau nouă, agriculturii, şi erau posturi de nivelurile 1, 2 şi 3, dar şi de nivelurile 4 şi 5, adică de ingineri. Nu cred că nu există contract de muncă pentru inginer şef de fermă pentru o exploataţie ecologică, spre exemplu“, a declarat Carmen Burtea.

O problemă amplificată de lipsa formării profesionale

În ultimii patru ani, furnizorii de formare profesională nu au mai solicitat acreditare pentru numeroase meserii, ceea ce riscă să lase sectoare întregi fără specialiști pregătiți.

Sectorul agricol este printre cele mai vulnerabile, într-un context în care noile generații intră pe piața muncii insuficient pregătite, iar programele de recalificare pentru adulți sunt tot mai rare.

Rolul Comitetului Sectorial în reorganizarea pieței muncii

Comitetul Sectorial Agricultură, Piscicultură și Pescuit este principalul partener de dialog social pentru domeniu, reprezentând federații și sindicate în relația cu autoritățile. Instituția are rolul de a contribui la strategiile naționale privind forța de muncă, atât pentru tinerii absolvenți, cât și pentru formarea continuă de-a lungul vieții.

În prezent, în România funcționează 16 comitete sectoriale, organizate conform clasificării CAEN, fiecare având sarcina de a ajusta nevoile pieței muncii la realitățile economice din propriul domeniu.

