Reuniunea ECOFIN de la Luxemburg, a adus în prim-plan discuții privind disciplina bugetară, reformele fiscale și planurile de investiții în statele membre UE

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, după reuniunea ECOFIN de la Luxemburg, că România nu mai riscă suspendarea fondurilor europene pentru anul viitor. Potrivit acestuia, reformele și ajustările fiscale aplicate în ultimele luni au început să producă efecte vizibile, ceea ce a contribuit la redobândirea încrederii Comisiei Europene.

„La reuniunea ECOFIN din iulie eram aproape de scenariul în care fondurile pentru 2026 ar fi putut fi blocate. Acum nu mai suntem în această situație. Măsurile adoptate în ultimele 100 de zile și-au dovedit eficiența. Fondurile europene rămân motorul nostru principal de creștere și de relansare economică”, a transmis Nazare într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul a subliniat că România nu își putea permite o asemenea sancțiune, întrucât banii europeni reprezintă cea mai importantă sursă de investiții și dezvoltare. „Trebuie să valorificăm fiecare euro disponibil. Absorbția fondurilor va fi esențială pentru revigorarea economiei, care, în prezent, traversează o perioadă de stagnare”, a adăugat el.

Nazare a mai transmis că, în marja reuniunii, a avut discuții cu omologii din Bulgaria și Grecia privind combaterea contrabandei cu țigări, problemă considerată „gravă și comună” celor trei țări. Miniștrii au convenit să intensifice schimbul de informații și să adopte măsuri coordonate pentru reducerea fenomenului.

Declarațiile vin la doar o săptămână, după ce Nazare a explicat, în contextul rectificării bugetare, că riscul suspendării fondurilor europene a fost real. „Pe baza acestor decizii, Comisia Europeană a recunoscut eforturile României și a transmis semnale pozitive în Parlamentul European”, a precizat ministrul.

