De către

România a înregistrat în august cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană – 8,5%, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Țara noastră este urmată în topul inflației europene de Estonia (6,2%) și Croația (4,6%).

La polul opus, Cipru a raportat o inflație de 0%, iar Franța și Italia au consemnat niveluri reduse, de 0,8% și respectiv 1,6%.

Media UE s-a situat la 2,4%, identică cu cea din iulie 2025 și din august 2024.

Evoluția României: de la 5,3% în 2024 la aproape 10% acum

În aceeași lună din 2024, România avea o inflație de 5,3%, deja cea mai ridicată din UE la acel moment. În iunie 2025, inflația urcase la 5,8%, iar în iulie la 6,6%.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a atins în august chiar 9,9%, în timp ce față de iulie prețurile de consum au crescut în medie cu 2,1%, influențate de majorarea TVA.

O parte din impact a fost atenuat de discounturile oferite de marii retaileri.

Avertismentul BNR: „O cocoașă frumușică”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat în august că urmează o perioadă dificilă:

„Vom avea o cocoaşă frumuşică, cu un vârf de 9,6%-9,7% în septembrie, după măsurile fiscale de majorare a TVA şi a accizelor, şi după eliminarea plafonării la preţurile energie. Spre finalul anului viitor vom intra în ţinta BNR.”

Pentru finalul lui 2025, prognoza BNR a fost ajustată la 8,8%, cu 4,2 puncte procentuale peste estimarea anterioară.

În scenariul pesimist, inflația ar putea ajunge chiar la 9%.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.