Românii au câștigat, în medie, 5.517 lei net în luna iulie 2025, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În paralel, ritmul inflației a depășit dinamica salarială în trei sferturi din sectoarele economice, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a angajaților s-a diminuat.

Pe lista sectoarelor cu cele mai ridicate câștiguri, se mențin industriile cu legătură directă cu extracția și prelucrarea resurselor energetice. Angajații din extracția petrolului și gazelor naturale au avut un salariu mediu net de 12.061 lei, iar cei care lucrează în fabricarea produselor de cocserie și în rafinarea țițeiului au obținut 12.012 lei. În această categorie intră activități, precum producerea uleiurilor, a vaselinei, parafinei sau white spiritului.

În contrast, cele mai scăzute salarii au fost înregistrate în ospitalitate, unde personalul din hoteluri și restaurante a primit, în medie, 3.397 lei net și în industria confecțiilor, unde salariul mediu a fost de 3.507 lei.

În sectorul public, situația a fost diferită de la un domeniu la altul. În învățământ, salariile au scăzut cu 4,7%, din cauza reducerii plăților cu ora în perioada vacanței de vară. Administrația publică a înregistrat și ea o diminuare de 2,8%, în timp ce în sănătate și asistență socială câștigurile au crescut ușor, cu 0,4%.

INS a mai calculat că indicele câștigului salarial real, adică raportul dintre evoluția salariilor și inflație, a fost de 97,6% în iulie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, și de 97%, raportat la luna precedentă.

În primele șapte luni ale anului, creșterea salariilor a fost depășită de inflație în numeroase sectoare, arată o analiză a Hotnews. Cele mai puternice scăderi ale salariului real au fost în activitățile de editare (-10,8%), urmate de industriile electronice, IT&C și intermedieri financiare (excluzând asigurările și pensiile private), unde diminuarea a variat între 6% și 10%.

Alte sectoare au înregistrat corecții mai moderate, între 2% și 5,5%. Printre acestea: fabricarea produselor petroliere, asigurările și reasigurările, producția de echipamente electrice, industria farmaceutică, chimia și transporturile pe apă.

Cel mai vizibil avans s-a produs în extracția petrolului și gazelor naturale, unde salariile au crescut cu aproape 16%. Creșteri mai reduse s-au înregistrat în fabricarea hârtiei, extracția minereurilor metalifere și transportul aerian (între 4% și 8,5%). Au fost majorări între 2% și 3,5% în mineritul de cărbune, energia electrică și termică, construcții, tipărire, producția textilă, reparații industriale și comerț.

Diferențele mari dintre sectoare și impactul persistent al inflației fac ca, în multe cazuri, veniturile românilor să nu țină pasul cu scumpirile din piață.

