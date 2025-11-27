Un studiu recent al Consiliului Economic și Social (CES) arată că România are în prezent peste 136.300 de muncitori proveniți din state non-UE.

Muncitorii veniți din afara spațiului UE sunt distribuiți în special în sectoarele unde deficitul de personal este critic: construcții, industria prelucrătoare, HoReCa și comerț.

Creșterile din ultimii ani sunt spectaculoase:

Construcții: de la 9.853 de angajați non-UE în 2019 la 41.518 în 2025

Industria prelucrătoare: de la 10.815 la 38.700

Ospitalitate: de la 6.066 la 28.559

Comerț: de la 10.159 la 25.965

Cei mai mulți lucrători provin din Nepal, Sri Lanka, Turcia, Moldova, India, Bangladesh, China, Siria, Egipt și Pakistan.

Concentrare urbană: două treimi dintre imigranți trăiesc în cinci zone-cheie

Aproximativ doi din trei lucrători străini se stabilesc în București, Ilfov, Constanța, Timiș și Cluj – cele mai dezvoltate centre economice și regionale, unde cererea de forță de muncă este cea mai ridicată.

Studiul CES arată o schimbare majoră față de anii anteriori. Dacă în perioada 2014–2016 se emiteau sub 2.000 de avize de muncă pe an, datele OCDE arată că numărul acestora a explodat la 100.000 în 2024.

Majoritatea vizează posturi necalificate sau semi-calificate, în domenii slab plătite, cu fluctuație mare de personal.

Chiar și în aceste condiții, raportul subliniază că muncitorii non-UE reprezintă în continuare doar o mică parte a forței de muncă totale.

