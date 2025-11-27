5.7 C
România, dependentă de forță de muncă din afara UE: peste 136.000 de lucrători non-europeni activi pe piața locală

de Narcis Rosioru

Un studiu recent al Consiliului Economic și Social (CES) arată că România are în prezent peste 136.300 de muncitori proveniți din state non-UE.

Muncitorii veniți din afara spațiului UE sunt distribuiți în special în sectoarele unde deficitul de personal este critic: construcții, industria prelucrătoare, HoReCa și comerț.

Creșterile din ultimii ani sunt spectaculoase:

  • Construcții: de la 9.853 de angajați non-UE în 2019 la 41.518 în 2025
  • Industria prelucrătoare: de la 10.815 la 38.700
  • Ospitalitate: de la 6.066 la 28.559
  • Comerț: de la 10.159 la 25.965

Cei mai mulți lucrători provin din Nepal, Sri Lanka, Turcia, Moldova, India, Bangladesh, China, Siria, Egipt și Pakistan.

Concentrare urbană: două treimi dintre imigranți trăiesc în cinci zone-cheie

Aproximativ doi din trei lucrători străini se stabilesc în București, Ilfov, Constanța, Timiș și Cluj – cele mai dezvoltate centre economice și regionale, unde cererea de forță de muncă este cea mai ridicată.

Studiul CES arată o schimbare majoră față de anii anteriori. Dacă în perioada 2014–2016 se emiteau sub 2.000 de avize de muncă pe an, datele OCDE arată că numărul acestora a explodat la 100.000 în 2024.

Majoritatea vizează posturi necalificate sau semi-calificate, în domenii slab plătite, cu fluctuație mare de personal.

Chiar și în aceste condiții, raportul subliniază că muncitorii non-UE reprezintă în continuare doar o mică parte a forței de muncă totale.

Narcis Roșioru
