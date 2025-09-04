România – Canada, test cu tribune pline pe Arena Națională

Naționala României se pregătește pentru duelul amical cu Canada, programat joi, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Va fi primul test înaintea meciului oficial din preliminariile Cupei Mondiale 2026, pe care „tricolorii” îl vor disputa în deplasare, contra Ciprului, pe 9 septembrie (ora 21:45).

România – Canada, duel tare

Interesul fanilor pentru partida cu nord-americanii este ridicat. Alex Cândea, șeful departamentului de marketing al FRF, a anunțat că până acum s-au vândut 30.000 de bilete, dar organizatorii se așteaptă ca la ora startului să fie prezenți în tribune aproximativ 35.000 de suporteri, potrivit digisport.ro.

De partea cealaltă, naționala Canadei va fi încurajată de un grup restrâns, format din aproximativ 50 de fani veniți special la București.

Avem undeva la 30.000 de bilete vândute. Sperăm undeva la 35.000 la ora meciului. Vor fi undeva la 50 de suporteri pentru Canada. Avem un moment special la imn. Nu vă pot spune cine îl va intona. Încercăm de la meci la meci să facem mai bine. Ascultăm suporterii și încercăm să îi mulțumim, a declarat Alex Cândea.

