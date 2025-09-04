Ianis Hagi și-a găsit echipă! Gheorghe Hagi, prezent la semnarea contractului

Ianis Hagi a semnat un contract pe doi ani cu echipa turcă Alanyaspor, după ce a evoluat ultima dată la Rangers, în Scoția. Ceremonia de semnare a fost una specială, la eveniment fiind prezent și tatăl său, legenda fotbalului românesc Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor

Mijlocașul ofensiv român a adunat 130 de meciuri pentru Rangers, marcând 20 de goluri și oferind 28 de pase decisive. În același timp, Ianis a reprezentat România de 47 de ori, reușind să înscrie 6 goluri pentru echipa națională.

CITEȘTE ȘI – Fereastra de mercato din vara lui 2025, marcată de transferuri record: Isak, Wirtz și Sesko, printre cele mai scumpe mutări

Transferul marchează un nou capitol în cariera fiului „Regelui” și îl va readuce pe Ianis Hagi sub lumina reflectoarelor în Turcia, unde Alanyaspor speră să profite de talentul său pentru a obține rezultate notabile în Super Lig.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.