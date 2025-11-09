Statul ar avea de câștigat dacă ar transforma expertiza civică într-un parteneriat real, afirmă expertul în energie

Apelul președintelui Nicușor Dan ca mediul privat și organizațiile civice să vină cu politici publice „gata făcute” a stârnit reacții ferme în rândul experților. Economistul și specialistul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), consideră că România nu duce lipsă de soluții, ci de deschidere din partea instituțiilor statului. „Avem politici scrise, analizate, testate. Lipsesc doar urechile care să le audă”, spune el tranșant, citat de Hotnews.

Chisăliță atrage atenția că, în ultimii cinci ani, AEI a transmis autorităților peste 18.000 de documente de poziție și sute de studii, privind eficiența și reglementarea sectorului energetic, fără ca acestea să primească un răspuns real. „Expertiza există, dar dialogul lipsește. Instituțiile confundă dezbaterea cu decizia și reforma cu simularea reformei”, adaugă el.

Asociația pe care o conduce a dovedit că se pot face lucruri concrete fără resurse publice: a adus electricitate în sate izolate, a contribuit la electrificarea stânelor și a inițiat proiecte de energie verde. „Când statul spunea că nu sunt bani, noi arătam că există soluții, dacă există și voință”, notează economistul.

Chisăliță extinde diagnosticul și asupra altor domenii: sănătate, educație, administrație. În opinia sa, expertiza independentă este adesea tratată de autorități ca o provocare, nu ca o șansă de colaborare. „Într-o țară normală, proiecte precum cele ale Asociației Dăruiește Viață sau Energia Inteligentă ar fi modele naționale. La noi sunt, cel mult, tolerate și lăudate în discursuri”, observă el.

Concluzia specialistului este un apel la decență instituțională: România nu trebuie reinventată, ci doar să-și asculte oamenii competenți. „Statul ar avea de câștigat dacă ar transforma expertiza civică într-un parteneriat real. Pentru că acolo unde autoritățile au lipsit, societatea a dovedit că se poate construi, lumina și vindeca.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube