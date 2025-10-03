România anulează concertul sopranei ruse Anna Netrebko, după presiuni din partea Ucrainei

Concertul sopranei ruse Anna Netrebko, supranumită „diva lui Putin”, programat pentru 6 octombrie la Cluj-Napoca, a fost anulat ca urmare a eforturilor coordonate ale Ambasadei Ucrainei în România și ale activiștilor locali.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Ann Netrebko urma să cânte alături de Orchestra Filarmonicii Transilvania și să primească o diplomă de onoare din partea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

„Prin anularea spectacolului Netrebko, partea română a arătat înțelegere și solidaritate cu Ucraina în contracararea influenței hibride a Rusiei prin așa-numitele evenimente culturale și artistice”, se arată într-un comunicat al MAE ucrainean.

Ucraina a impus sancțiuni sopranei pentru sprijinul public acordat politicilor Rusiei și invaziei sale la scară largă. Diplomația ucraineană a subliniat că a interacționat cu rectorul academiei, autoritățile locale și reprezentanții societății civile pentru a preveni desfășurarea evenimentului.

„Atâta timp cât Rusia își continuă războiul agresiv și sângele continuă să curgă, iar trupele sale comit zilnic crime de război, izolarea internațională trebuie să persiste. Cultura nu poate fi folosită pentru a spăla reputația agresorului”, a transmis MAE.

În paralel, Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, s-a exprimat împotriva apariției sopranei la Royal Opera House din Londra, subliniind că Rusia folosește cultura ca instrument de „soft power” în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei. Zelenska a precizat că un spectacol impresionant poate da publicului impresia că țara din care provine artistul nu ar fi responsabilă de agresiune.

Anterior, zeci de protestatari s-au adunat la Londra, în deschiderea spectacolului Tosca, pentru a contesta participarea Annei Netrebko.

