Miliardarul rus Roman Abramovici negociază armistițiul ruso-ucrainean, fiind prezent, conform Jerusalem Post la reuniunea de lucru din Belarus. Patronul echipei de fotbal Chelsea a accepta cererea Ucrainei de a ajuta la negocierea încetării conflictului dintre Rusia și Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al său, potrivit The Guardian.com. Un purtător de cuvânt al proprietarului clubului de fotbal Chelsea a spus: “Pot să confirm că Roman Abramovici a fost contactat de partea ucraineană pentru sprijin în obținerea unei rezoluții pașnice. A acceptat.” The Jerusalem Post relatează că Abramovici se află în Belarus asistând la discuțiile dintre Ucraina și Rusia, la cererea Ucrainei. Roman Abramovici negociază armistițiul ruso-ucrainean Miliardarul rus Roman Abramovici a anunţat recent, printr-un comunicat de presă, că încredinţează conducerea grupării Chelsea administratorilor fundaţiei clubului. “În cei aproape 20 de ani de când sunt proprietarul Chelsea FC, am văzut mereu rolul meu ca de un custode al clubului, al cărui rol este să se asigure că avem atât tot succesul posibil astăzi şi construim pentru viitor, totodată jucând un rol pozitiv în comunităţile noastre. Am luat mereu decizii ţinând cont de interesul clubului. Sunt în continuare dedicat acestor valori. De aceea astăzi le încredinţez administratorilor fundaţiei caritabile Chelsea administrarea şi grija Chelsea FC. Consider că ei sunt în prezent în cea mai bună poziţie pentru a avea grijă de interesele clubului, jucătorilor, stafului şi fanilor”, a precizat Abramovici. Decizie emoțională Roman Abramovici a luat această decizie în contextul valului de critici care vizează Rusia din cauza atacării Ucrainei de către armata lui Vladimir Putin. Oficialii clubului londonez au explicat că asta nu înseamnă că echipa este de vânzare sau că Abramovici nu mai este patron. citește și: Eroul, antieroul și răsadurile Premierul britanic Boris Johnson a declarat recent că dorește revizuirea Golden Passport, prin care rușii care investeau mai mult de două milioane de lire sterline primeau automat cetățenie britanică. În contextul actual, există în Anglia proprietăți de peste 1 mld de lire din banii rusești. Experții imobiliari vorbesc despre confidențialitate a contractelor clienților săi.

