Volodimir Zelenski este eroul zilelor de astăzi. Cel care înainte de invadarea Ucrainei era considerat de mulți drept un simplu actor ajuns președinte, acum își joacă rolul vieții: pe acela de erou. E “number one,” după ce Kremlinul l-a declarat inamicul public nr. 1 și apoi a spus că “e ultima oară când mă mai vedeți.” Vedem un film de Oscar: Eroul, antieroul și răsadurile?

De câteva zile, circulă pe rețelele sociale povestea unui brav luptător de 44 de ani, care nu și-a părăsit țara, deși a avut mai multe oferte, are acasă doi copii și crede în izbânda poporului ucrainean. Acela e Volodimir Zelenski. Un fost boxer profesionist, Vitali Kliciko, primarul de acum al Kiev-ului, îl talonează. Amândoi au veste antiglonț. Probabil, noua versiune a World of tanks. Versiunea estică.

Ce se vede din turnul de fildeș al omului nou?

Au trecut cele 72 de ore de Blitzkrieg. Scriam în ultimul editorial despre cele patru variante ale cursului evenimentelor. Din relatările de presă reiese că Zelenski opune rezistență. Că are 150.000 de bărbați înarmați până-n dinți. Că solicită voluntari internaționali. Continuă lupta de rezistență. Pe alocuri, dramatică, eroică, s-ar putea spune. Totuși, aura armatei invadatoare s-a cam decrepit. Înregistrările de pe rețelele sociale arată o oaste dezorientată, fără azimut. Asta în condițiile în care principalele relee de transmisie au fost distruse de ruși. Așa e filmul momentului.

Eroul, antieroul și răsadurile. Admir războiul lumilor, pitit după coteț

Dacă războiul se desfășoară astfel, pe Putin îl așteaptă sindromul Finlanda. Aminteam vineră că, în noiembrie 1939, generalii Armatei Roșii au vrut să-i pună Finlanda pe masă lui Stalin de ziua sa de naștere. Ceea ce era programat să dureze trei zile s-a prelungit și s-a încheiat după șase luni, prin înfrângerea zdrobitoare a armatei URSS. Și Moscova mobilizase 500.000 de soldați și mii de avioane. Doar tenacitatea mareșalului finlandez Carl Gustaf Emil Mannerheim a zădărnicit victoria. Emil e încă un coșmar în nopțile generalilor de la Moscova. Acum, Zelenski e cap de afiș. Dar oare așa se desfășoară războiul sau asistăm la o reinventare a Hearts of Iron, pentru gamerii distruși?

Din poziția trăgătorului cu mouse-ul se vede că Occidentul a lansat nucleara financiară. Rusia este scoasă din sistemul internațional de plăți SWIFT. Dacă sancțiunile nu l-au lovit prea dur pe Vladimir Putin, asta chiar l-a fript. Pe termen scurt și mediu. Firmele rusești nu vor mai putea face plăți și nici să primească bani.

E fain la Mozi?

Ieri, Volodimir Zelenski a anunțat că a intentat proces la Curtea Internațională de la Haga Rusiei, acuzând-o de genocid. Tot mai multe state anunță trimiterea de echipamente militare. Pe twitter au apărut câteva înregistrări cu bărbați purtând rachete anti-tanc. E fain la Mozi? Mă întreba Irma-Neni, când eram mic.

Pentru că narativul războiului trebuie să conțină și povești, internauții au râs de tanchiștii ruși, surprinși în nordul Kiev-ului fără carburant. Un șofer ucrainean i-a întrebat de ce stau? “нет топлива” (nu mai avem carburant). Și i-a mai chestionat, unde merg. Nu știau. Îndemnul că-i va tracta până la graniță, ca să se întoarcă acasă, a făcut deliciul publicului spectator. Al celor care se luptă cu emoticoane și cu avatarurile războiului.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Zelenski joacă. Putin pune sistemul nuclear în alertă. Bombardamentele continuă. Cine va da decisiva? Cum cine? Să întrebăm programatorii!

Noul joc îl scoate în față pe Zelenski, în chip de erou. Considerat un lider mediocru (stătea slab în sondaje), ajunge iată un personaj de profunzime eroică.

S-a născut în oraşul din centrul Ucrainei, Krivoi-Rog, în 1978 (acolo unde România socialistă a îngropat aproape 900 de milioane de dolari într-o uzină care n-a mers). A absolvit Universitatea Naţională Economică din Kiev cu o diplomă în drept. Nu a profesat. N-a stat la bară. A preferat show-ul, rigorii dreptului. A produs emisiuni pentru televiziunile controversatului miliardar Igor Kolomoiski. Ajuns președinte, și-a angajat la stat colegii din fabrica de producție a show-ului. N-a convins. Corupția s-a extins și iată a venit momentul de glorie pe neașteptate: războiul.

De la homo sovieticus, la homo erectus

Figura lui ascunsă sub cască adună milioane de like-uri. În marile capitale ale lumii, au loc marșuri de protest împotriva liderului “criminal” de la Kremlin.

Lumea a început să-l simpatizeze pe Zelenski. Scenariul merge zeiss. Redivivus luptele dintre David și Goliat. Renaște teatrul radiofonic al lui Orson Welles.

Bătăliile continuă. Gamerul crede că face istorie. Putin ar fi propus de unii pentru Premiul Nobel pentru medicină, pentru că a găsit leacul contra pandemiei. E o butadă de rețelele sociale.

Războiul meu din grădină cu înghețarea globală

După ce am mușcat fake-news-ul cu cei 13 polițiști uciși pe Insula Șerpilor, difuzat de CNN și preluat de media românească, m-am decuplat de la avalanșa de informații. Mulți m-au întrebat dacă am pățit ceva. Le-am spus că da: am pus răsaduri în solar. Păi, suntem protejați de NATO și așteptăm încălzirea globală. Le-am răspuns laconic. Ca să crească ștevia și mustățile morcovului hrănitor, e nevoie de muncă. Există un timp în care consumul exagerat de media dăunează grav minții.

În orice stare de război, mâncarea își dublează prețul.

Vocile lumii

” Luptele grele și bombardamentele au continuat pentru a patra zi în Ucraina. Rusia a intrat în al doilea oraș ca mărime, Harkov, potrivit Ministerului Britanic al Apărării. Kievul a mai rezistat o noapte de raiduri rusești. În primele ore ale dimineții, un depozit de petrol a fost lovit, luminând cerul nopții. Dar Ucraina și-a menținut controlul asupra capitalei sale pe măsură ce luptele s-au intensificat”, notează Washington Post.