Indicele folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei a coborât joi la 6,41%, marcând o ușoară scădere față de ziua precedentă.

Indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat joi o nouă scădere, ajungând la 6,41%, față de 6,46% în ziua anterioară, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Acest indicator este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populație înainte de luna mai 2019, precum și pentru creditele curente ale companiilor.

Evoluția ROBOR în ultimele luni

La începutul lunii octombrie, ROBOR la 3 luni era cotat la 6,5%, continuând trendul lent de scădere observat pe parcursul verii. La finalul lunii septembrie, indicele era de 6,51%, după ce în august închisese la 6,6%.

Tendința descendentă a început în prima jumătate a lunii iulie, când indicele a coborât sub pragul de 7%, pentru prima dată după aproape două luni.

Pe 8 mai, ROBOR la 3 luni înregistrase o creștere bruscă, de la 6,47% la 7,25%, însă ulterior a intrat într-o perioadă de stabilizare.

Și ceilalți indici ROBOR înregistrează scăderi

ROBOR la 6 luni – utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă – a scăzut joi la 6,58%, de la 6,61% în ziua precedentă.

De asemenea, ROBOR la 12 luni a coborât la 6,79%, față de 6,81% miercuri, arătând o tendință similară de temperare a dobânzilor pe piața interbancară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.