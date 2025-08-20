Robert Badea, în finala mondială la Otopeni! România mizează pe trei tricolori în lupta pentru medalii

Vicecampionul european de juniori la 200 m mixt s-a calificat în finala de la Campionatele Mondiale, unde va lupta de pe culoarul 6.

Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni au adus primele mari emoții pentru înotul românesc. Robert Badea (17 ani), legitimat la Steaua și pregătit de antrenoarea Iulia Becheru, s-a calificat în finala de la 200 m mixt, probă în care deține argintul european din acest an.

În seriile desfășurate miercuri dimineață, Badea a încheiat cursa în 2:00.32, obținând al patrulea timp al calificărilor. Recordul său personal rămâne 1:59.95, iar în seria sa a fost devansat doar de japonezul Yumeki Kojima (1:59.43).

Lupta pentru medalii este anunțată extrem de echilibrată, după ce alți doi înotători din seria a șaptea, Mikhail Scherbakov (1:59.09), campion european en-titre, și Raito Numata (1:59.33), au încheiat cu timpi mai buni. Finala este programată miercuri, de la ora 19:18, iar Robert Badea va înota pe culoarul al șaselea.

Șanse și la feminin pentru România

Pe lângă Robert Badea, România are alte două speranțe în sesiunea de seară. Daria Șilișteanu și Aissia Prisecariu vor concura în finala de la 100 m spate, programată la ora 19:06. Țara noastră a cucerit până acum 13 medalii la Campionatele Mondiale de juniori, dar la feminin nu s-a obținut niciuna la procedeul spate.

A doua zi de concurs a fost marcată de o atmosferă intensă în tribunele bazinului din Otopeni. Părinții și suporterii românilor au umplut sala cu vuvuzele, tobe și încurajări, transformând competiția într-un adevărat spectacol.

În sesiunea de dimineață, mai mulți sportivi români au fost eliminați în serii, printre care Matei State (200 m mixt), Irina Preda (100 m liber), Rareș Roșu (100 m fluture), Eva Paraschiv (200 m fluture) și Eric Andrieș (200 m liber). Ștafeta mixtă de 4×100 m mixt, alcătuită din Tudor Iordache, Daria Asaftei, Denisa Bacalu și Darius Coman, nu a prins nici ea finala.

Astfel, toate speranțele pentru medalii în ziua a doua se leagă de Robert Badea, Daria Șilișteanu și Aissia Prisecariu.

