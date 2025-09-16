Revine în SuperLigă! Farul a semnat cu un fost jucător al FCSB. Boban Nikolov se întoarce la Constanța

north macedonia v germany 2022 fifa world cup qualifier
SKOPJE, MACEDONIA - OCTOBER 11: Blagoja Milevski, head coach of North Macedonia talks to Boban Nikolov during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between North Macedonia and Germany at National Arena Todor Proeski on October 11, 2021 in Skopje, Macedonia. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

După un deceniu petrecut prin mai multe campionate europene, Boban Nikolov a semnat un contract pe doi ani cu Farul Constanța.

Farul Constanța a oficializat transferul mijlocașului nord-macedonean Boban Nikolov, care revine în România după ce a mai jucat pentru FCSB și Viitorul. În vârstă de 31 de ani, fotbalistul vine de la Borac Banja Luka, formație din Bosnia și Herțegovina, unde a evoluat în sezonul precedent.

Nikolov a bifat 42 de apariții pentru echipa bosniacă, reușind două pase decisive, iar la finalul contractului s-a despărțit de club după ce ajunsese în optimile Conference League. Experiența sa bogată în fotbalul european a fost unul dintre argumentele care l-au readus la malul Mării Negre.

Conform transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată la 250.000 de euro.

Parcursul carierei și trofeele câștigate

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov și-a început cariera la Bregalnica Stip Youth, înainte de a ajunge în România, la Academia Hagi, în 2010. A debutat în Liga 1 pe 8 martie 2013, la meciul Gaz Metan Mediaș – Viitorul 4-1. După perioada petrecută la Constanța, a urmat un traseu variat, cu experiențe în mai multe campionate.

În cariera sa, mijlocașul a evoluat pentru echipe precum Vardar Skopje, Videoton (Mol Vidi), Lecce, Sheriff Tiraspol, FCSB, Kisvarda și Borac Banja Luka. De-a lungul timpului, a adunat 342 de meciuri la nivel de club, în care a reușit 30 de goluri și 27 de pase decisive.

Palmaresul său include două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar (2015, 2016), un titlu și o Cupă a Ungariei cu Videoton (2018, 2019), precum și două trofee cucerite cu Sheriff Tiraspol – campionatul și Cupa Moldovei, ambele în 2022.

De asemenea, Nikolov are și experiență consistentă la echipa națională. A strâns 49 de selecții pentru Macedonia de Nord și a marcat 4 goluri, fiind prezent și la Campionatul European U21 din 2017.

Farul Constanța a confirmat oficial transferul printr-un comunicat: „Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. (…) Bun venit, Boban, și cât mai multe realizări alături de Farul!”

