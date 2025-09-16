Revine în SuperLigă! Farul a semnat cu un fost jucător al FCSB. Boban Nikolov se întoarce la Constanța

După un deceniu petrecut prin mai multe campionate europene, Boban Nikolov a semnat un contract pe doi ani cu Farul Constanța.

Farul Constanța a oficializat transferul mijlocașului nord-macedonean Boban Nikolov, care revine în România după ce a mai jucat pentru FCSB și Viitorul. În vârstă de 31 de ani, fotbalistul vine de la Borac Banja Luka, formație din Bosnia și Herțegovina, unde a evoluat în sezonul precedent.

Nikolov a bifat 42 de apariții pentru echipa bosniacă, reușind două pase decisive, iar la finalul contractului s-a despărțit de club după ce ajunsese în optimile Conference League. Experiența sa bogată în fotbalul european a fost unul dintre argumentele care l-au readus la malul Mării Negre.

Conform transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată la 250.000 de euro.

Parcursul carierei și trofeele câștigate

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov și-a început cariera la Bregalnica Stip Youth, înainte de a ajunge în România, la Academia Hagi, în 2010. A debutat în Liga 1 pe 8 martie 2013, la meciul Gaz Metan Mediaș – Viitorul 4-1. După perioada petrecută la Constanța, a urmat un traseu variat, cu experiențe în mai multe campionate.

În cariera sa, mijlocașul a evoluat pentru echipe precum Vardar Skopje, Videoton (Mol Vidi), Lecce, Sheriff Tiraspol, FCSB, Kisvarda și Borac Banja Luka. De-a lungul timpului, a adunat 342 de meciuri la nivel de club, în care a reușit 30 de goluri și 27 de pase decisive.

Palmaresul său include două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar (2015, 2016), un titlu și o Cupă a Ungariei cu Videoton (2018, 2019), precum și două trofee cucerite cu Sheriff Tiraspol – campionatul și Cupa Moldovei, ambele în 2022.

De asemenea, Nikolov are și experiență consistentă la echipa națională. A strâns 49 de selecții pentru Macedonia de Nord și a marcat 4 goluri, fiind prezent și la Campionatul European U21 din 2017.

Farul Constanța a confirmat oficial transferul printr-un comunicat: „Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. (…) Bun venit, Boban, și cât mai multe realizări alături de Farul!”

