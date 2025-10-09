Investigația a fost declanșată după ce, în Brașov și Covasna, s-au identificat legături între mai multe persoane implicate într-o rețea care producea și comercializa acte false

O amplă operațiune a poliției și procurorilor DIICOT a avut loc joi dimineață, vizând o grupare specializată în falsificarea de documente oficiale. Zeci de percheziții s-au desfășurat simultan în mai multe județe, Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea, precum și în Capitală. Ancheta vizează un grup organizat care fabrica, în schimbul unor sume consistente, permise auto, cărți de identitate, diplome, adeverințe de studii și documente care atestau vechimea în muncă, scrie News.ro.

Potrivit Poliției Române, investigația a fost declanșată după ce, în Brașov și Covasna, s-au identificat legături între mai multe persoane implicate într-o rețea care producea și comercializa acte false. Liderul grupării coordona activitatea ilegală, intermedia relația cu „clienții” și stabilea prețurile, iar ceilalți membri se ocupau de falsificarea propriu-zisă a documentelor, folosind echipamente și programe informatice dedicate.

Banii proveniți din activitate erau centralizați de capul rețelei, care redistribuia ulterior sumele către complici. Intermediarii, cei care identificau persoanele interesate, primeau comisioane sau reduceri la propriile documente falsificate, dacă aduceau noi clienți.

În total, 46 de percheziții au fost efectuate în această dimineață, iar șapte persoane au fost ridicate și urmează să fie duse la audieri, la sediul DIICOT Covasna.

Operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Covasna și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, cu sprijinul structurilor similare din Cluj, Bacău, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, al inspectoratelor de poliție județene și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

