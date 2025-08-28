Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță noi restricții de circulație pe autostrăzi, cauzate de lucrări de reparații și montarea unor panouri fonoabsorbante.

Pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 11, traficul este deviat de pe sensul către București pe cel spre Pitești, unde circulația se desfășoară pe câte o bandă pe fiecare direcție.

Măsura este necesară pentru efectuarea de lucrări la structura de rezistență a podului peste șoseaua de centură.

Joi, 28 august, între orele 08:00 și 17:00, circulația este restricționată pe banda a doua a autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, între kilometrii 0+600 și 1+260 de metri. Echipele intervin pentru montarea de panouri fonoabsorbante.

Reparații pe A1 Sibiu–Deva

Pe autostrada A1, la kilometrul 308, pe sensul Sibiu–Deva, traficul este deviat pe banda de urgență, până la data de 30 august. Circulația pe ambele benzi este restricționată pentru lucrări la rosturile de dilatație.

Până la 8 septembrie, circulația este închisă pe autostrada A1, sensul Pitești–București, la kilometrul 11.

Restricția este impusă pentru continuarea lucrărilor de reparații la pasajul de cale ferată. În această perioadă, șoferii circulă deviat pe sensul către Pitești, unde traficul se desfășoară în ambele direcții.

Recomandări pentru șoferi

Poliția Rutieră îi sfătuiește pe conducătorii auto să reducă semnificativ viteza în zonele de lucrări, să se asigure corespunzător la schimbarea benzilor, să evite depășirile riscante și să păstreze distanța de siguranță între vehicule.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.