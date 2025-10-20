Verdictul este așteptat cu tensiune, în mediul politic și în cel judiciar, având în vedere miza uriașă asupra independenței justiției și stabilității coaliției de guvernare

Curtea Constituțională a României (CCR) analizează luni, după două amânări, sesizările privind legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților și proiectul de măsuri fiscale din al doilea pachet de redresare bugetară. Verdictul este așteptat cu tensiune, atât în mediul politic, cât și în cel judiciar, având în vedere miza uriașă asupra independenței justiției și stabilității coaliției de guvernare.

Judecătorii Curții au amânat deja de două ori deliberarea asupra Obiecției de neconstituționalitate, privind reforma pensiilor speciale, precum și asupra Legii care vizează redresarea resurselor publice. În paralel, alte legi contestate recent, între care cea referitoare la reorganizarea unor autorități administrative, au trecut de controlul de constituționalitate.

Actul normativ privind pensiile de serviciu a fost însă atacat direct de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a acuzat Guvernul că încalcă principii fundamentale ale statului de drept. Într-un comunicat transmis la începutul lunii septembrie, judecătorii instanței supreme au avertizat că legea „încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale” și că „independența justiției nu poate fi negociată sau relativizată prin argumente conjuncturale”.

Magistrații susțin că modificările aduse regimului de pensionare lezează securitatea juridică, principiul neretroactivității legii și creează discriminări nejustificate, iar lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii pentru forma finală a proiectului reprezintă o gravă abatere procedurală.

În plan politic, un eventual verdict de neconstituționalitate ar putea deschide o criză de încredere. Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că nu se pune problema unei demisii, dar a admis că o respingere a legii, ar ridica semne de întrebare, privind legitimitatea Guvernului de a continua alte reforme.

„Dacă se va pune vreodată o astfel de problemă, voi anunța eu. În acest moment, nu se discută despre demisie”, a afirmat Bolojan, care s-a declarat totuși optimist cu privire la decizia CCR.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a apreciat că „nu este cazul unei demisii”, explicând că interpretările juridice pot fi multiple și că respingerea unei legi nu echivalează cu o culpă guvernamentală. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a mers pe aceeași linie, afirmând că „nu orice propunere a Guvernului trebuie să fie automat constituțională” și că „nu trebuie să cadă un Guvern, de fiecare dată când CCR respinge o lege”.

Mai critic, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că, dacă legea va fi respinsă, „problema va fi una de legitimitate morală”, pentru că „nu poți cere sacrificii societății, în timp ce o categorie privilegiată rămâne neatinsă”.

Decizia CCR de luni este așteptată să dea un semnal clar: dacă reforma pensiilor de serviciu rămâne în picioare, ca simbol al echității și sustenabilității, sau dacă devine un nou punct de blocaj între puterea executivă și sistemul de justiție.

