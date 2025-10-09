Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat joi principalele modificări din noul pachet legislativ privind sistemul medical, după ce proiectul de lege a fost declarat constituțional de Curtea Constituțională.

Noile reguli vor schimba radical modul în care sunt finanțate cabinetele medicale, spitalele și laboratoarele, între 2025 și 2027.

Reforma pune accentul pe performanță și pe accesul pacienților la servicii esențiale, inclusiv analize fără plafon pentru bolnavii de cancer și un mecanism rapid de acces la medicamente inovatoare.

Medicii de familie, plătiți pentru ceea ce fac, nu pentru câți pacienți au

CNAS anunță o schimbare de paradigmă în medicina de familie: „Medicii de familie vor primi finanțare mai mare pentru serviciile efectuate și mai mică pentru numărul de pacienți înscriși pe listă.”

Modelul de plată va fi ajustat treptat: în 2026, raportul va fi de 25% per capita și 75% în funcție de servicii, iar din 2027, de 20% per capita și 80% per servicii medicale.

În paralel, se pregătește „simplificarea deschiderii punctelor secundare de lucru” și „flexibilizarea programului medicilor pentru a acoperi zonele defavorizate.”

Ambulatoriul devine principalul filtru pentru internări

Pentru a reduce internările nejustificate, CNAS vizează creșterea rolului ambulatoriului de specialitate. „Crește importanța ambulatoriului de specialitate, care va deveni un filtru pentru internările nenecesare.”

De la 1 ianuarie 2026, valoarea punctului per serviciu în ambulatoriu va crește de la 5 la 6,5 lei, urmând să ajungă la 8 lei în 2027.

Unul dintre cele mai așteptate capitole se referă la analizele medicale. CNAS precizează că „unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienții oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane).”

Laboratoarele spitalelor publice vor primi finanțare suplimentară, pentru ca mai mulți pacienți să poată beneficia de investigații gratuite, pe bază de bilet de trimitere.

Spitalele, finanțate în funcție de activitate și complexitatea cazurilor

Un nou sistem de plată va fi aplicat spitalelor publice, în funcție de performanță și activitatea reală:

„Se introduce o nouă metodologie de finanțare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală.”

Pentru pacienții cu boli grave, decontarea va fi completă, fără plafon, inclusiv pentru serviciile de spitalizare de zi oferite în cadrul programelor naționale de sănătate.

Un alt element de noutate vizează tratamentele moderne: „Se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienței terapeutice.”

Pentru finanțarea acestui program, CNAS va introduce „o contribuție de solidaritate pentru producătorii de medicamente, valabilă un an, începând cu trimestrul IV 2025.”

Control mai strict și sancțiuni pentru nereguli

CNAS va întări controlul asupra furnizorilor de servicii medicale. „Se introduc măsuri sancționatorii mai riguroase pentru furnizorii care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienților.”

Scopul este „asigurarea disciplinei contractuale în sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

Cardul european de sănătate, valabil mai mult

Valabilitatea cardului european de sănătate se va prelungi semnificativ: de la 2 ani la 10 ani pentru pensionari, iar pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani.

„Banii economisiți în acest fel vor fi transferați către medicamente și servicii medicale acordate pacienților”, precizează CNAS.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.