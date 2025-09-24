Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care introduce măsuri stricte de siguranță în unitățile sanitare publice și private.

Potrivit proiectului de lege, toate spitalele publice și private cu paturi vor trebui să instaleze și să mențină în funcțiune butoane de panică sau alte sisteme de alertă în fiecare salon destinat internării pacienților.

„Toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon destinat internării pacienţilor. Butoanele de panică se instalează într-un loc accesibil pacienţilor, permiţând semnalarea rapidă a unei urgenţe medicale sau a unei situaţii de pericol iminent către personalul medical şi de securitate al spitalului”, se arată în document.

Unitățile medicale vor avea obligația să își instruiască periodic personalul și să organizeze simulări pentru testarea sistemelor de alertă.

Camere video în zonele critice

Proiectul prevede și instalarea de sisteme de supraveghere video în secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și compartimentele de urgență.

„Toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi care deţin secţii/compartimente de anestezie şi terapie intensivă, secţii/compartimente de unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, unităţi de primiri urgenţe/compartimente de urgenţe, sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare sisteme de supraveghere video în aceste zone”, prevede inițiativa.

Camerele vor fi amplasate astfel încât să asigure monitorizarea continuă, fără a afecta intimitatea pacienților, cu respectarea normelor privind protecția datelor.

Înregistrările vor fi păstrate între 3 și 60 de zile, în condiții de securitate cibernetică, și vor putea fi accesate doar de personal autorizat.

De asemenea, spitalele trebuie să informeze pacienții și angajații despre prezența camerelor video prin afișe vizibile.

Amenzi între 10.000 și 30.000 de lei

Nerespectarea prevederilor privind instalarea și funcționarea sistemelor de alertă, precum și lipsa instruirilor periodice, vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.

Proiectul fusese anterior respins de Senat, însă Camera Deputaților, care este for decizional, l-a adoptat miercuri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.