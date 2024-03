Reforma austerității, îmblânzită. Plafonări peste plafonări de la Guvern

După austeritatatea de anul trecut și cu un deficit bugetar la limită, Executivul face cadouri pentru români, iar angajații din companiile de stat pot să aibă salarii majorate și totodată instituțiile de stat care decid că e prea puțină șefime mai pot face angajări în limita de 10%, spune Marcel Boloș însă trebuie să ai aibă dezlegare de la Comisia Europeană.

În anul 2023 cu două ordonanțe de austeritate, am tras linie și am constatat că s-au făcut angajări 14.000 de angajări. În acest an, deși suntem sub Ordonanța austerității a mai fost dată o altă ordonanță care permite să fie angajați șefi.

,,Am discutat numai despre instituțiile publice autonome, cele care se află sub coordonarea Parlamentului și numai dacă acestea au angajamente față de Comisia Europeană sau rezultă anumite angajamente ale României pentru relația cu Comisia Europeană, doar așa pot să ajungă la acel procent de 10%. … Instituțiile de stat nu pot să-și crească procentul de funcții de conducere dacă nu au făcută reorganizarea și dacă nu au o obligație europeană, rezultată dintr-o directivă, un regulament. “, a spus Marcel Boloș, joi la Guvern.

Mai mult, vor fi și majorări salariale chiar și pentru companiile de stat care au pierderi uriașe. Întrebat despre această situație, ministrul finanțelor a declarat că:

,,Fiecare companie de stat are o situație particulară, fie că înregistrează pierderi, fie că înregistrează profit, iar aceste corelări cu productivitatea muncii, cu indicele mediu de inflație sunt pentru a asigura condiții companiilor, dar și pentru salariații care țin de specificul activității lor”, a spus Boloș.

Ziua plafonărilor la Guvern

Executivul a aprobat în şedinţa de joi actul normativ privind prelungirea cu trei luni, până la 30 iunie 2024, a plafonării tarifelor pentru poliţele de asigurare auto obligatorie (RCA), informează MF printr-un comunicat.

“Executivul a aprobat actul normativ promovat de Ministerul Finanţelor şi elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin care prelungeşte cu trei luni perioada de aplicare a tarifelor de primă maxime de asigurare RCA practicate de asigurători la data de 28 februarie 2023”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, măsura este necesară pentru a combate creşterea excesivă a preţurilor şi stabilizarea graduală a pieţei de asigurări RCA, în vederea evitării efectelor negative în alte sectoare ale economiei.

“Am decis să venim cu această soluţie temporară, dar vitală pentru şoferi, în contextul în care există încă probleme nerezolvate în piaţa asigurărilor auto care se traduc printr-o piaţă caracterizată de un dezechilibru între cerere şi ofertă”, a explicat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că Guvernul le-a promis românilor că menţinem plafonarea preţurilor la energie şi gaze până în primăvara lui 2025 iar astăzi, în şedinţă se modifică plafoanele în favoarea consumatorilor.

”Le-am promis românilor că menţinem plafonarea preţurilor la energie şi gaze până în primăvara lui 2025. Azi, facem un pas în plus şi modificăm plafoanele în favoarea consumatorilor. Este normal să ţinem cont de tendinţa de reducere a preţurilor la energie şi gaze la nivel european”, a spus premierul în şedinţa de Guvern.

Marcel Ciolacu a precizat că ”populaţia şi economia rămân în continuare protejate”.

În plus, a spus Ciolacu, se asigură că revenirea la piaţa liberă se face etapizat, până în 2026, cu preţuri corecte pentru români.

USR: Guvernul PSD-PNL minte când spune că reduce facturile românilor

USR arată, într-un comunicat, că de luni de zile plătim preţurile la energie „plafonate” mai mari decât pe piaţa liberă.

”Acest lucru se datorează faptului că preţurile în România sunt fixate din pixul politicienilor PSD-PNL, iar piaţa de energie nu poate regla preţurile care sunt pe un trend descendent în toată Europa”, precizează USR:

”Ministrul Burduja recunoaşte, în sfârşit, că plătim facturi la energie mai mari decât pe piaţa liberă. Dar, soluţia PSD-PNL nu vine să corecteze acest lucru. Dimpotrivă, «preţurile plafonate» din facturile românilor şi companiilor româneşti rămân aceleaşi. Se modifică doar plafoanele la care vând producătorii. Atenţie, şi acelea la niveluri mai mari decât cele de pe piaţa liberă! Chiar astăzi la prânz, energia se tranzacţionează gratis pe bursă. Nu este o normalitate, dar este un semn că oferta de energie creşte, iar preţurile încep să se reaşeze în România”, declară Cristina Prună, vicepreşedinta Comisiei de industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.

Reforma fiscală, noi calcule din 2025

Dacă anul acesta, Guvernul se bate cu pumnul în piept că nu vor fi creșteri de impozite și taxe, de la anul nici nu știm ce ne așteaptă, însă mai grav este că nici Guvernul nu are niciun plan.

,,Ar fi hazardat să îmi dau cu părerea pentru ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2025. Vom vedea ce se va întâmpla. Noi cu mediul de afaceri am stabilit un paterneriat și tema politicii fiscale, ar fi nedrept ca împreună cu Banca Mondială să creionăm politica fiscală și să nu îi întrebăm pe cei vizați.”, a mai spus Marcel Boloș.

