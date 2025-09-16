Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a declarat marți în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților că instituția a depășit planul de colectare cu un miliard de lei în luna iulie.

Adrian Nicușor a menționat că realizarea a fost obținută într-un context economic cu creștere de 2,5% și cu influența voucherelor de vacanță, care ulterior au fost reduse.

„Evident că avem de îmbunătățit, evident că este de lucru… nu spunem nimeni că am terminat treaba și nu avem multe lucruri de îmbunătățit”, a explicat șeful ANAF.

Probleme cu bazele de date și digitalizarea

Președintele ANAF a recunoscut că un punct slab al instituției este modul în care sunt gestionate bazele de date ale contribuabililor.

„Nici mie nu mi-ar plăcea ca, după ce le depun, după ce E-factura arată toate facturile mele, să vină organul de control și să-mi ceară din nou datele pe care le dețin. Da, aveți dreptate, este un minus al ANAF-ului”, a spus Nicușor.

El a precizat că proiectul Big Data urmărește să reducă astfel de situații prin crearea de profile de risc și folosirea datelor deja disponibile pentru verificări, fără a solicita repetitiv aceleași informații contribuabililor.

„Îmi doresc ca la sfârșitul procesului de digitalizare toate aceste deconturi, bilanțuri și toate cele să fie elaborate de ANAF și trimise contribuabilului doar spre confirmare”, a adăugat șeful Fiscului.

Obiectiv: reducerea solicitărilor redundante către contribuabili

Nicuşor a subliniat că, deși există progrese în digitalizare, mulți angajați ANAF continuă să ceară informații deja deținute de instituție.

„Încercăm să stabilim profile de risc și să nu mai punem contribuabilul în această situație, dar, din păcate, în prezent, greșim în continuare acolo unde procedurile nu sunt încă complet optimizate”, a concluzionat el.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.