Record mondial umbrit de dopaj! Ruth Chepngetich, suspendată trei ani după o explicație greu de crezut

Deținătoarea recordului mondial la maraton a invocat o confuzie cu medicamentele menajerei sale, dar anchetatorii nu au fost convinși.

Atletismul mondial este zguduit de un nou caz de dopaj răsunător. Ruth Chepngetich, în vârstă de 31 de ani, campioană kenyană și actuala deținătoare a recordului mondial la maraton, a fost suspendată timp de trei ani după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă.

Cazul a fost investigat de Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU), care a confirmat prezența hidroclorotiazidei (HCTZ) — un diuretic folosit în tratarea hipertensiunii — în probele prelevate de la sportivă. Substanța este interzisă deoarece poate masca utilizarea altor produse dopante.

„A fost o greșeală, am luat medicamentele menajerei” – explicația care nu a convins AIU

Rezultatele testelor efectuate în iulie 2024 au arătat o concentrație uriașă de 3.800 ng/ml de HCTZ în urina sportivei, o valoare considerată imposibil de atins prin expunere accidentală.

Chepngetich a oferit o justificare cel puțin neobișnuită: ar fi luat, din greșeală, medicamentele menajerei sale.

Ea a declarat că pastilele se aflau într-un ambalaj similar cu cel al suplimentelor ei obișnuite și că ingestia s-ar fi produs accidental.

Anchetatorii AIU nu au dat însă crezare explicației. „Versiunea oferită de sportivă nu este compatibilă cu datele medicale și farmacologice obținute în urma analizelor. Concentrația detectată sugerează o administrare intenționată.”, se arată în raportul unității.

Ca urmare, Comisia de Disciplină a decis suspendarea lui Chepngetich pentru trei ani, o pedeapsă redusă de la patru după ce atleta și-a recunoscut vinovăția și a acceptat verdictul fără contestație.

AIU: „Cazul este închis, dar ancheta continuă”

Directorul AIU, Brett Clothier, a confirmat că investigația principală a fost finalizată, însă au fost identificate și alte elemente suspecte în posesia sportivei.

„Cazul legat de testul pozitiv la hidroclorotiazidă a fost rezolvat, dar AIU va continua să investigheze materialul suspicios recuperat de pe telefonul lui Chepngetich pentru a determina dacă au avut loc alte încălcări.”, a declarat Clothier, citat de BBC Sport.

Suspendarea deținătoarei recordului mondial a intrat oficial în vigoare la 19 aprilie 2025, ceea ce înseamnă că Ruth Chepngetich nu va putea concura până în primăvara anului 2028.

„Nimeni nu e deasupra legii” – mesajul AIU către sportul mondial

David Howman, președintele AIU, a transmis un mesaj ferm privind politica de toleranță zero a forului:

„Nimeni nu e deasupra legii. Chiar dacă e dezamăgitor pentru cei care și-au pus încrederea în această sportivă, acesta e modul în care sistemul ar trebui să funcționeze. Industria alergatului merită apreciată pentru eforturile colective de a finanța un program antidoping eficient, capabil să descopere și să sancționeze încălcările comise de atleții de elită.”

Suspendarea lui Chepngetich reprezintă una dintre cele mai notabile sancțiuni din ultimii ani în atletismul mondial, mai ales în contextul în care Kenya se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de dopaj.

