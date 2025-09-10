Record istoric la Sao Paulo! O adolescentă de 15 ani câștigă primul ei meci pe tabloul WTA

Brazilianca Nauhany Vitoria Leme Da Silva devine prima jucătoare născută în 2010 care obține o victorie la nivel WTA.

Lumea tenisului feminin a fost martora unui moment istoric la turneul WTA 250 de la Sao Paulo. Brazilianca Nauhany Vitoria Leme Da Silva, în vârstă de doar 15 ani, a reușit să câștige primul meci pe tabloul principal al unui turneu WTA, devenind prima sportivă născută în 2010 care atinge această performanță.

Silva a învins-o pe compatrioata sa Carolina Alves, scor 6-7 (0/7), 6-2, 6-0, după un început ezitant și un set pierdut la tiebreak. Adolescenta a revenit spectaculos, dominând următoarele două seturi și reușind să își impună jocul în fața unei adversare mai experimentate.

Adversară de foc în optimi pentru tânăra senzație

În turul următor, Silva va avea parte de un test mult mai dificil. Ea o va întâlni pe favorita numărul doi a turneului, argentinianca Solana Sierra, considerată una dintre cele mai solide jucătoare din competiție.

Rezultatul obținut de braziliancă reprezintă un semnal important pentru viitorul tenisului, confirmând că o nouă generație de sportive începe să pătrundă la nivel înalt chiar la vârste foarte fragede.

Turneul de la Sao Paulo a adus deja și alte surprize. Două capete de serie au părăsit competiția încă din prima zi: australianca Ajla Tomljanovic (favorită 4) a abandonat în fața mexicancei Victoria Rodriguez la scorul de 6-4, 4-2, iar franțuzoaica Leolia Jeanjean (favorită 7) a fost eliminată clar de indonezianca Janice Tjen, scor 6-2, 6-3.

Tot în primul tur, slovaca Martina Okalova a trecut de australianca Arina Rodionova cu 7-5, 6-4, argentiniana Julia Riera s-a impus în fața rusoaicei Vitalia Diatcenko (6-3, 7-6), iar americanca Whitney Osuigwe a învins-o pe brazilianca Victoria Barros (6-3, 6-4).

Performanța lui Nauhany Silva, aflată la doar 15 ani în lumina reflectoarelor tenisului profesionist, rămâne cel mai important moment al zilei și o confirmare că tenisul feminin își pregătește deja o nouă stea.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!