Reacția lui Nicușor Dan în cazul atacului xenofob în București

Un tânăr venit la muncă în Capitală a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut în București. Incidentul, catalogat drept un act de violență xenofobă, a stârnit reacții ferme în spațiul public.

Un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, reușind să oprească atacul înainte ca situația să degenereze. Intervenția sa a fost salutată drept un gest de curaj și responsabilitate civică.

În ultimele săptămâni, mai multe voci au instigat în spațiul public la ură împotriva străinilor, însă evenimentul de la București demonstrează că astfel de mesaje pot avea consecințe grave.

Reacția lui Nicușor Dan

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură.

Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.

Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a transmis Nicușor Dan.

