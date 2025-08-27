„Du-te înapoi în țara ta! „Incident violent în Capitală. Tânăr nepalez agresat de un român. VIDEO

Un tânăr nepalez care livra mâncare în București a fost atacat marți seară de un bărbat necunoscut, lovit cu pumnul în față și confruntat cu insulte xenofobe, autorul fiind ulterior reținut de poliție. Incidentul a fost relatat miercuri de polițistul Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, agresorul a filmat întreaga scenă cu telefonul mobil înainte de a se apropia de livrator și de a-l lovi „mișelește” în față, fără ca victima să aibă timp să reacționeze. Atacul a fost însoțit de cuvintele: „Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator!”, gest care a speriat profund tânărul nepalez.

Un polițist care ieșea de la serviciu a intervenit rapid, somând agresorul să rămână pe loc. Acesta a încercat să fugă, însă a fost prins și imobilizat de polițist. Livratorul a solicitat ajutorul colegilor din poliție, fiind liniștit de faptul că intervenția este oficială. Agresorul a justificat gestul susținând că „își apăra țara”.

Autoritățile au reținut bărbatul pentru 24 de ore și l-au introdus în arest, iar cazul este acum în curs de investigare. Incidentul scoate în evidență importanța reacției rapide a poliției în situații de violență stradală și ridică semne de întrebare asupra fenomenului atacurilor xenofobe în mediul urban.

Acest caz a stârnit reacții pe rețelele sociale, mulți utilizatori condamnând gestul agresorului și subliniind necesitatea protecției lucrătorilor străini care activează în oraș.

