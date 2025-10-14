Răzvan Marin, mesaj tranșant pentru Mircea Lucescu: „Nu mai suntem copii”

Naționala României traversează o perioadă bună din punct de vedere al rezultatelor, după ce s-a impus în meciurile amicale cu Moldova (2-1) și Austria (1-0). Totuși, în spatele vestiarului victoriilor se conturează o tensiune neașteptată, avându-l în prim-plan pe Răzvan Marin, unul dintre jucătorii importanți ai „tricolorilor”.

Răzvan Marin, marele absent din formula lui Lucescu

Deși a fost convocat pentru ambele partide, mijlocașul nu a bifat niciun minut de joc. În timp ce Mircea Lucescu a surprins prin introducerea unor jucători noi în formulele de start, absența lui Marin a ridicat numeroase semne de întrebare.

Selecționerul a explicat, ulterior, că fotbalistul ar fi avut probleme musculare, motiv pentru care a decis să nu-l folosească, mai ales în confruntarea cu Austria.

Invitat la emisiunea Fotbal Club, Răzvan Marin a vorbit deschis despre situația sa și despre relația cu selecționerul. Deși a evitat tonul conflictual, jucătorul și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa unei comunicări directe.

„Sunt ok, am avut o încărcătură la coapsă. Eu am ajuns luni dimineață la cantonament, după-amiază am făcut antrenament normal. Marți am făcut antrenament, iar spre final am simțit o încărcătură, i-am zis preparatorului și lui Mister dacă pot să ies că simt încărcătură. Mai erau 5-10 minute și am preferat să ies. Miercuri m-am antrenat normal, joi înaintea meciului am făcut antrenament cum facem de obicei. După meci am alergat cu preparatorii și ceilalți băieți care nu au jucat sau au jucat mai puțin.

Am făcut lansate. Vineri dimineață când m-am trezit am simțit iar o încărcătură și i-am transmis doctorului. Dar i-am zis că nu e nimic grav și că vreau să mă antrenez vineri după-amiază. El a vorbit probabil cu nea Mircea și au zis să stau liniștit să nu risc nimic și să fac RMN sâmbătă dimineață și să vedem ce spune RMN-ul.

Doar că nea Mircea între timp a făcut declarațiile pe care le făcuse la conferință. Aia a fost. Nu a fost nicio ceartă. S-a mai scris că a fost o ruptură între mine și nea Mircea. Nu am avut nicio discuție, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare.

I-am zis că pot să mă antrenez și să joc dacă e nevoie de mine. Aș fi preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine și mai bine să stau pe bancă decât să se zică că sunt accidentat sau lovit.

Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte, să nu fim destul de maturi să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu așa aș fi preferat. Probabil sunt mulți jucători care preferă să li se spună lucrurile în față. E mult mai corect și normal. Așa văd lucrurile eu, poate greșesc.

Doctorul știa foarte bine că nu e nimic și sigur i-a transmis că nu e nimic grav. Sigur i-a transmis lui nea Mircea care probabil nu a vrut să riște.

Pe mine ce m-a deranjat și am rămas puțin trist și dezamăgit a fost asta cu accidentarea. M-au sunat și directorul sportiv și antrenorul să mă întrebe care e situația. S-a creat o confuzie totală pentru că după am apărut la antrenamentul oficial și am făcut normal. În presă se scriau anumite lucruri. Le-am explicat.

Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun să joc la națională să mi se spună direct. Nu să se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a declarat Răzvan Marin la Fotbal Club.

