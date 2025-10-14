Schimbare majoră la echipa națională! Ianis Hagi este noul căpitan al României, confirmare oficială din partea lui Mircea Lucescu

Selecționerul a anunțat că banderola rămâne la Ianis și a transmis un mesaj direct pentru Nicolae Stanciu.

Naționala României are un nou lider. Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, a confirmat că Ianis Hagi (26 de ani) va continua să poarte banderola de căpitan, după prestațiile excelente din meciurile cu Moldova (2-1) și Austria (1-0). Decizia vine în contextul în care fostul căpitan, Nicolae Stanciu, este accidentat și nu a putut participa la acțiunea din luna octombrie.

Ianis Hagi a fost desemnat căpitan înaintea amicalului cu Moldova, justificarea lui Lucescu fiind simplă: „Are cea mai multă experiență dintre cei care vor juca”. Trei zile mai târziu, Hagi a purtat din nou banderola, în victoria contra Austriei, iar selecționerul a confirmat oficial că decizia va rămâne valabilă și pentru următoarele partide.

„Ianis a făcut o partidă senzațională. S-a comportat nu doar ca jucător, ci realmente ca un conducător de joc și un căpitan de echipă. Îl felicit încă o dată, public”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.ro.

Lucescu: „Dacă vine Stanciu? Vom vedea la ce nivel va juca”

Întrebat dacă această decizie înseamnă și o confirmare a statutului de titular pentru Ianis, selecționerul a răspuns clar, lăsând totodată să se înțeleagă că Nicolae Stanciu nu mai are un loc garantat în primul „11”:

„Cu siguranță. Dacă vine [Stanciu]? Vom vedea dacă va juca la nivelul la care să poată să vină. El trebuie să se și refacă, o lună nu se antrenează. Nu că am ceva cu Stanciu, dar după o perioadă atât de lungă de accidentare poți să-l aduci din nou și să-l pui în echipă? Nu. Mi-l doresc foarte mult, să fie în regulă, campionatul italian să-l facă să crească, să uite perioada de Arabia Saudită și să revină jucătorul pe care-l cunoaștem noi, un căpitan extraordinar. Dar viața merge înainte, noi trebuie să ne gândim ce punem în loc, cum construim”, a explicat Lucescu.

Noua ierarhie din vestiar vine într-un moment de tranziție pentru echipa națională, iar Lucescu a profitat de absența lui Stanciu pentru a-l muta pe Ianis într-o zonă mai centrală, acolo unde îl vede drept coordonatorul ideal al ofensivei.

„Țineți cont că în toată perioada în care el a fost în dificultate, în care toată lumea a contestat prezența lui la echipa națională doar pentru că este băiatul lui Hagi, eu am avut încredere, cunoscându-l, analizându-l, și l-am chemat permanent. Juca, nu juca [la echipa de club], era la echipa națională. Juca un sfert de oră, o jumătate de oră… Nu a putut juca [la mijloc] pentru că în poziția aia era Stanciu și era un jucător decisiv pentru echipa națională când era bine pregătit. În momentul în care s-a accidentat Stanciu, am profitat imediat pentru a-l duce pe el în zona respectivă. Ăsta e postul lui Ianis. Ce jucător joacă la fel de bine cu două picioare?”, a adăugat selecționerul.

Lucescu a explicat și rolul tactic pe care i-l atribuie lui Hagi: „Pe faza defensivă acoperă o zonă în stânga, lateral, pentru a închide tot. În faza de atac, apare imediat în spatele vârfului”, a punctat tehnicianul.

În doar două meciuri, Ianis Hagi nu doar că și-a câștigat locul de titular incontestabil, ci a preluat și simbolurile de leadership ale echipei – banderola de căpitan și numărul 10, purtate până acum de Nicolae Stanciu.

Decizia lui Mircea Lucescu marchează o nouă etapă pentru tricolori, cu un căpitan tânăr, dar cu experiență internațională, aflat într-un moment de revenire și încrezător în forțele proprii.

