● Un nou raport al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și al Fundației Culturale Europene (ECF) sugerează că asupra Europei este purtat un război cultural de către Donald Trump și mișcarea americană MAGA. Aceste atacuri se manifestă prin sprijinul Washingtonului pentru aliați ideologici și politici de pe continent și prin umilirea publică a Europei pe scena mondială.

● Intitulat „The Truman Show: Războiul cultural al Europei cu America lui Trump”, studiul susține că președintele SUA caută activ să intervină în alegeri; să reconfigureze relația transatlantică în jurul valorilor conservatoare; și să transforme libertatea de exprimare într-un punct de mobilizare pentru aliații săi din UE. Raportul notează că reticența liderilor europeni, atunci când vine vorba de a-l înfrunta pe Trump, nu face decât să invite un astfel de tratament.

● Studiul descrie UE ca pe un personaj asemănător lui „Truman Burbank” – rol interpretat de Jim Carrey în celebra comedie din 1998, „The Truman Show” – și susține că guvernele blocului își consumă cea mai mare parte din energie reacționând la crize regizate de Trump și de aliații săi europeni – de la panici legate de refugiați la amenințări tarifare – în loc să-și stabilească singure agenda. Raportul prezice că va veni un moment când liderii europeni vor realiza că miza nu este doar câștigarea acestor ciocniri punctuale, ci preluarea controlului asupra propriei povești a Europei.

● Folosind cercetări și sondaje disponibile din fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE – care, luate împreună, arată un sentiment european puternic și rezilient (adică un sentiment de apartenență la un spațiu comun, împărtășirea unui viitor comun și aderarea la valori comune) – Pawel Zerka identifică cinci grupuri distincte de țări în funcție de implicarea lor în războiul cultural al lui Trump și scrie că în Europa condițiile sunt „coapte” pentru ca UE să se elibereze de dependența față de SUA.

Astăzi, Europa navighează printr-un război cultural în toată regula cu America lui Donald Trump, potrivit unui nou raport important publicat de ECFR și ECF. Studiul, care include cercetări din toate cele 27 de state membre ale UE și sondaje disponibile (inclusiv cele anterioare ale ECFR), sugerează că relația transatlantică – dintre Europa și Statele Unite – este în prezent prinsă într-o luptă care este la fel de mult despre valorile ce domină politica europeană și definesc Occidentul, pe cât este despre demnitatea, credibilitatea și identitatea Europei ca actor internațional autonom.

Autor al studiului este cercetătorul senior Pawel Zerka. Lucrarea reprezintă a patra ediție a monitorizării anuale a „sentimentului european”, realizată de ECFR și ECF. Intitulată „Reality show: De ce Europa nu trebuie să cedeze în războiul cultural al lui Trump”, ea folosește scenariul celebrei comedii din 1998, cu Jim Carrey, pentru a descrie cum se desfășoară acest război cultural. Urmează ediția din 2024 a „European Sentiment Compass”, „Welcome to Barbieland: What the year of wars and elections has revealed about European sentiment”, semnată de același autor, care a dezvăluit o serie de „puncte oarbe” în proiectul european, legate de îndepărtarea de valorile și idealurile sale.

Asemenea lui Truman Burbank – care își trăiește viața fără să știe că este filmat ca parte a unui reality-show, cu tot ce se întâmplă în jur orchestrat de un producător atotputernic – studiul susține că UE navighează prin crize aruncate în calea sa de administrația Trump, inclusiv probleme comerciale și legate de securitate, precum și mesaje care intensifică polarizarea politică internă, într-un mod repetitiv. Aceste provocări ocupă atenția liderilor europeni, creând simultan o perdea de fum care prezintă Europa drept un partener subordonat, fără autonomie reală, în relațiile cu SUA. Lăsată necontestată, această percepție riscă să se transforme într-o subordonare culturală efectivă. Raportul susține că, asemenea filmului „The Truman Show”, va veni un moment când personajul principal – în acest caz, Europa – va trebui să decidă dacă va ieși din decor și își va „scrie propria poveste”.

Studiul indică faptul că există condiții „coapte” pentru ca liderii europeni să iasă din „platoul de filmare” condus în prezent de președintele SUA. El sugerează că „sentimentul european” rămâne puternic pe continent, în ciuda eforturilor unor segmente din mișcarea MAGA de a stimula diviziuni în statele membre. Printre constatările cheie, raportul arată o creștere a încrederii cetățenilor – cea mai ridicată din 2007 – în UE. De asemenea, identifică o tendință similară după revenirea lui Trump la Casa Albă, cu 12 țări care semnalează o încredere sporită în UE între toamna 2024 și primăvara 2025 – în special Suedia, Franța, Danemarca și Portugalia.Deși influența americană, puterea sentimentului european și bătăliile ideologice interne nu sunt uniforme în cadrul celor 27 de state membre ale UE – așa cum reiese din profilurile de țară din acest raport – niciun stat membru nu este scutit de a fi angrenat în acest război cultural, potrivit lui Zerka.

Grupările de țări identificate de Zerka

În acest scop, Zerka a împărțit țările UE27 în cinci grupuri distincte, în funcție de implicarea lor:

„Echipa regizorului” (adică țările care produc activ spectacolul lui Trump în Europa) include guverne care amplifică narațiunile MAGA, cum ar fi coaliția Fidesz-KDNP a lui Viktor Orbán în Ungaria, precum și administrațiile Giorgiei Meloni și lui Robert Fico, în Italia și, respectiv, Slovacia.

(adică țările care produc activ spectacolul lui Trump în Europa) include guverne care amplifică narațiunile MAGA, cum ar fi coaliția Fidesz-KDNP a lui Viktor Orbán în Ungaria, precum și administrațiile Giorgiei Meloni și lui Robert Fico, în Italia și, respectiv, Slovacia. „Ispititorii” (adică aceia care normalizează scenariul trumpist în UE fie prin activism intern de tip MAGA, fie printr-o cultură de umilință față de America, fie prin ambele) includ Austria, Belgia, Cehia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Suedia. Aceste țări oferă UE confort, statut și sentimentul de apartenență, menținând-o astfel „pe platou” și în limitele status quo-ului.

(adică aceia care normalizează scenariul trumpist în UE fie prin activism intern de tip MAGA, fie printr-o cultură de umilință față de America, fie prin ambele) includ Austria, Belgia, Cehia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Suedia. Aceste țări oferă UE confort, statut și sentimentul de apartenență, menținând-o astfel „pe platou” și în limitele status quo-ului. „Profeții” (adică cei care joacă rolul invers, dezvăluind adevărul și îndemnând protagonistul – Europa – să se elibereze) includ o singură țară, Danemarca, unde liderii politici pledează pentru autonomie strategică și insistă că Europa nu trebuie să urmeze scenariul lui Trump. (Totuși, autorul argumentează că Suedia și Finlanda ar putea juca și ele acest rol – dacă guvernele lor ar demonstra o mai mare disponibilitate de a se opune lui Trump.)

(adică cei care joacă rolul invers, dezvăluind adevărul și îndemnând protagonistul – Europa – să se elibereze) includ o singură țară, Danemarca, unde liderii politici pledează pentru autonomie strategică și insistă că Europa nu trebuie să urmeze scenariul lui Trump. (Totuși, autorul argumentează că Suedia și Finlanda ar putea juca și ele acest rol – dacă guvernele lor ar demonstra o mai mare disponibilitate de a se opune lui Trump.) „Figuranții” (adică țările care sunt prezente pe platou, dar nu influențează intriga). Acestea nu au influența „ispititorilor”, chiar dacă găzduiesc bătălii ideologice de tip MAGA, cum este cazul Bulgariei și Sloveniei, sau manifestă rezerve față de SUA (Croația, Estonia, Letonia, Lituania). Chiar și atunci când sunt puternic pro-europene (precum Luxemburg), le lipsește forța „profeților”. În unele cazuri, țările din acest grup (precum Cipru și Malta) par a nu fi deloc prezente pe platou.

(adică țările care sunt prezente pe platou, dar nu influențează intriga). Acestea nu au influența „ispititorilor”, chiar dacă găzduiesc bătălii ideologice de tip MAGA, cum este cazul Bulgariei și Sloveniei, sau manifestă rezerve față de SUA (Croația, Estonia, Letonia, Lituania). Chiar și atunci când sunt puternic pro-europene (precum Luxemburg), le lipsește forța „profeților”. În unele cazuri, țările din acest grup (precum Cipru și Malta) par a nu fi deloc prezente pe platou. „Păzitorii ușii” (adică aceia ale căror alegeri ar putea determina parcursul poveștii UE) sunt Germania, Franța și Polonia. Aceste țări contează prin greutatea lor politică, dar și prin faptul că fiecare ar putea înclina fie spre „profeți”, fie spre „echipa regizorului”. De exemplu, în Germania, cancelarul Friedrich Merz pledează pentru independență față de SUA, dar se confruntă cu o coaliție divizată și cu ascensiunea partidului Alternativa pentru Germania, care are o viziune radical diferită. În Franța, o victorie prezidențială a extremei drepte în 2027 (sau mai devreme) ar putea muta țara dintr-o poziție de lider care susține autonomia strategică într-una aliniată la orbita lui Trump. În Polonia, rezultatul următoarelor alegeri din 2027 (sau mai devreme) va decide dacă sprijinul pentru MAGA devine o fortăreață sau dacă țara redevine – ca în 2023 – un laborator al rezistenței împotriva „Noii Drepte”.

Concluzii principale ale studiului

Constatarea centrală a studiului este că, în ciuda bunăvoinței evidente din statele membre, Europa este blocată într-un „moment Truman” (adică unul în care înțelege că decorul este artificial, dar personajul principal nu are curajul să iasă și să-și definească viitorul). În timp ce mulți lideri europeni au adoptat o strategie de lingușire în relațiile lor cu cel de-al 47-lea președinte american, disprețul cunoscut al lui Trump față de Europa și istoricul său de comportament și amenințări la adresa membrilor blocului nu pot fi ignorate.

Zerka scrie că rezistența la completarea golurilor din autonomia UE, într-un astfel de climat, va pune inevitabil blocul pe o cale către vasalizare totală.

Printre recomandările sale, Zerka îndeamnă liderii europeni să recunoască faptul că se confruntă cu o mişcare internațională coordonată, hotărâtă să răstoarne ordinea democratică liberală a Europei. El argumentează că aceștia ar trebui să răspundă folosind cel mai puternic instrument aflat la dispoziția lor: sentimentul european, care ar trebui să permită continentului să construiască autonomie strategică – pas cu pas, în apărare, tehnologie, energie și completarea pieței unice – chiar dacă acest lucru ar duce la tensiuni transatlantice mai puternice.

El admite că, în cadrul UE, acest lucru va necesita o integritate mai mare și leadership din partea partidelor mainstream, precum și recuperarea unor concepte contestate precum suveranitatea, naționalismul și patriotismul din mâinile Noii Drepte. Totuși, acesta este un pas necesar, dacă Europa vrea să scape de un viitor de vasal al Americii și să devină „autorul propriei sale povești”.

Constatări extinse din „European Sentiment Compass 2025”

J.D. Vance a pregătit scena pentru un conflict între SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München din 2025. Potrivit lui Zerka, celebrul discurs al vicepreședintelui american a dezvăluit modul și termenii prin care Washingtonul va purta un război cultural împotriva Europei: prin interferență fățișă în alegerile europene ; prin încadrările deliberate ale relațiilor SUA–UE drept o „divizare a valorilor”; și prin accentul pus pe libertatea de exprimare ca punct de mobilizare pentru partidele aliate mișcării MAGA din Europa.

a pregătit scena pentru un conflict între SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München din 2025. Potrivit lui Zerka, celebrul discurs al vicepreședintelui american a dezvăluit modul și termenii prin care Washingtonul va purta un război cultural împotriva Europei: prin ; prin încadrările deliberate ale relațiilor SUA–UE drept o „divizare a valorilor”; și prin accentul pus pe ca punct de mobilizare pentru partidele aliate mișcării MAGA din Europa. Trump urmărește să mute centrul de greutate ideologic al politicii europene în direcția MAGA. Polonia oferă cel mai important caz, Trump primindu-l la Casa Albă pe candidatul prezidențial naționalist Karol Nawrocki și promovându-l pe rețelele sociale înaintea alegerilor naționale. Pe măsură ce scrutinul din mai se apropia, conferința conservatoare americană CPAC (Conservative Political Action Conference) a debutat în Polonia, având-o ca invitată pe secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a legat sprijinul militar american viitor de un rezultat favorabil pentru Nawrocki. Candidatul sprijinit de MAGA l-a învins la limită pe centristul Rafal Trzaskowski, transformând Polonia într-un important cap de pod MAGA în Europa.

al politicii europene în direcția MAGA. oferă cel mai important caz, Trump primindu-l la Casa Albă pe candidatul prezidențial naționalist Karol Nawrocki și promovându-l pe rețelele sociale înaintea alegerilor naționale. Pe măsură ce scrutinul din mai se apropia, conferința conservatoare americană CPAC (Conservative Political Action Conference) a debutat în Polonia, având-o ca invitată pe secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a legat sprijinul militar american viitor de un rezultat favorabil pentru Nawrocki. Candidatul sprijinit de MAGA l-a învins la limită pe centristul Rafal Trzaskowski, transformând Polonia într-un important cap de pod MAGA în Europa. Acest lucru este evidențiat și de atacurile Washingtonului asupra partidelor mainstream . Acestea reflectă o presupunere profundă a Americii lui Trump: politica europeană nu este „externă”, ci parte a câmpului de luptă intern american. O postare notorie pe site-ul Departamentului (scrisă de angajatul Samuel Samson), care cerea „aliați civilizaționali în Europa” și acuza mainstream-ul UE că ar fi trădat moștenirea occidentală, a fost integrată în birocrația federală, chiar dacă nu era semnată direct de Trump sau oficiali de rang înalt. În text se afirma că Europa a devenit „un focar de cenzură digitală, migrație în masă, restricții ale libertății religioase și multe alte atacuri asupra autoguvernării democratice”.

. Acestea reflectă o presupunere profundă a Americii lui Trump: politica europeană nu este „externă”, ci parte a câmpului de luptă intern american. O postare notorie pe site-ul Departamentului (scrisă de angajatul Samuel Samson), care cerea „aliați civilizaționali în Europa” și acuza mainstream-ul UE că ar fi trădat moștenirea occidentală, a fost integrată în birocrația federală, chiar dacă nu era semnată direct de Trump sau oficiali de rang înalt. În text se afirma că Europa a devenit „un focar de cenzură digitală, migrație în masă, restricții ale libertății religioase și multe alte atacuri asupra autoguvernării democratice”. Libertatea de exprimare a devenit arma preferată a MAGA și a „Noii Drepte” din Europa. Ea oferă două avantaje suplimentare Americii lui Trump în războiul său cultural cu Europa. Mai întâi, permite MAGA să revendice statutul de „lume liberă”, poziție amplificată în UE de lideri precum Viktor Orbán, și i-a permis lui Trump să recruteze aliați din extrema dreaptă europeană care altfel s-ar fi distanțat, inclusiv Adunarea Națională (RN) din Franța și partidul lui Geert Wilders din Olanda.

a devenit a MAGA și a „Noii Drepte” din Europa. Ea oferă două avantaje suplimentare Americii lui Trump în războiul său cultural cu Europa. Mai întâi, permite MAGA să revendice statutul de „lume liberă”, poziție amplificată în UE de lideri precum Viktor Orbán, și i-a permis lui Trump să recruteze aliați din extrema dreaptă europeană care altfel s-ar fi distanțat, inclusiv Adunarea Națională (RN) din Franța și partidul lui Geert Wilders din Olanda. „ În culise ”, însă, are loc o confruntare mai profundă privind autonomia Europei . Disputele comerciale pot fi minimalizate ca simple conflicte de comerț; dezbaterile NATO, ca certuri de rutină despre împărțirea corectă a poverii (prezente încă din primele zile ale alianței); iar tranzacționalismul lui Trump, ca rezultat al oboselii Americii față de obligațiile sale globale. Dar atunci când Trump amenință cu tarife, sugerează că ar putea ignora Articolul 5 al NATO, numește UE „dușman” al SUA, ridiculizează liderii europeni sau ocolește instituțiile UE în favoarea acordurilor bilaterale, el nu practică doar diplomație dură. Ci consolidează o narațiune care prezintă Europa ca actor subordonat, lipsit de independență strategică . Aceste dinamici au fost ilustrate recent în acordul comercial UE-SUA din iulie, în negocierile bugetare din cadrul NATO și în diplomația privind Ucraina – și, lăsate necontestate, riscă să devină auto-împlinite.

”, însă, are loc o confruntare mai profundă privind . Disputele comerciale pot fi minimalizate ca simple conflicte de comerț; dezbaterile NATO, ca certuri de rutină despre împărțirea corectă a poverii (prezente încă din primele zile ale alianței); iar tranzacționalismul lui Trump, ca rezultat al oboselii Americii față de obligațiile sale globale. Dar atunci când Trump amenință cu tarife, sugerează că ar putea ignora Articolul 5 al NATO, numește UE „dușman” al SUA, ridiculizează liderii europeni sau ocolește instituțiile UE în favoarea acordurilor bilaterale, el nu practică doar diplomație dură. Ci consolidează o . Aceste dinamici au fost ilustrate recent în acordul comercial UE-SUA din iulie, în negocierile bugetare din cadrul NATO și în diplomația privind Ucraina – și, lăsate necontestate, riscă să devină auto-împlinite. Cele două niveluri ale acestui război cultural – lupta „pe platou” pentru valori și cea „din culise” pentru identitate – sunt profund interconectate și nu pot fi înțelese separat. Când liderii europeni sunt absorbiți de diviziuni interne, UE ca întreg devine mai puțin capabilă să se emancipeze sau să riposteze la tratamentul batjocoritor al lui Trump; și, atât timp cât Europa pare mică în relațiile cu America, președintele SUA poate revendica nu doar superioritate materială, ci și morală în conducerea Occidentului. Astfel, războiul cultural servește Realpolitik-ului, iar Realpolitik-ul facilitează războiul cultural .

– lupta „pe platou” pentru valori și cea „din culise” pentru identitate – sunt profund interconectate și nu pot fi înțelese separat. Când liderii europeni sunt absorbiți de diviziuni interne, UE ca întreg devine mai puțin capabilă să se emancipeze sau să riposteze la tratamentul batjocoritor al lui Trump; și, atât timp cât Europa pare mică în relațiile cu America, președintele SUA poate revendica nu doar superioritate materială, ci și morală în conducerea Occidentului. Astfel, . Sentimentul european este puternic , iar condițiile sunt „coapte” pentru un „moment Truman” în relația transatlantică. Încrederea în UE este la cel mai înalt nivel din 2007. În aproape fiecare stat membru, majoritățile se simt atașate de Europa, se identifică drept cetățeni ai UE și sunt optimiști cu privire la viitorul blocului. Tot mai mulți oameni privesc Europa nu doar ca pe un proiect economic, ci ca pe o comunitate de valori, securitate și destin comun .

, iar condițiile sunt „coapte” pentru un în relația transatlantică. Încrederea în UE este la cel mai înalt nivel din 2007. În aproape fiecare stat membru, majoritățile se simt atașate de Europa, se identifică drept cetățeni ai UE și sunt optimiști cu privire la viitorul blocului. Tot mai mulți oameni privesc Europa nu doar ca pe un proiect economic, ci ca pe o . Pentru a profita de acest moment, liderii europeni trebuie să fie dispuși să iasă din zonele lor de confort. Aceasta presupune, în primul rând, ca partidele mainstream să înceteze să copieze extrema dreaptă în încercarea de a câștiga voturi. Această strategie legitimează xenofobia, intoleranța și disprețul față de statul de drept, în timp ce demobilizează propria lor bază. În schimb, ar trebui să reclame concepte precum suveranitatea și patriotismul, arătând cum pot servi unei Europe mai puternice și mai incluzive, care reflectă diversitatea UE. În al doilea rând, liderii naționali ar trebui să respingă strategia „lingușire, calmare, distragere” în relația cu Trump. Europa trebuie să-și construiască propria putere – în apărare, tehnologie și parteneriate globale – chiar dacă acest lucru duce la fricțiuni transatlantice. În al treilea rând, conducerea Comisiei Europene trebuie să fie îndrăzneață și să utilizeze instrumente precum Digital Services Act, instrumentele comerciale și să asigure finanțarea și aplicarea inițiativelor precum „European Democracy Shield”. Și, în cele din urmă, partidele Noii Drepte, care aspiră la putere, trebuie să recunoască mizele: nu este doar o bătălie culturală, ci o luptă pentru capacitatea de acțiune a Europei. Chiar și pentru guvernele iliberale, UE rămâne esențială pentru protejarea suveranității și prosperității într-o lume din ce în ce mai instabilă.

Comentariile autorului și ale co-partenerilor raportului

Comentând asupra constatărilor studiului despre „Sentimentul European”, autorul și cercetătorul principal al ECFR, Pawel Zerka, a declarat:

„În războiul cultural al lui Trump, Europa însăși – mai mult decât orice lider, partid sau politică – este ținta. Președintele SUA și-a arătat clar intențiile, excluzând liderii UE din discuțiile privind viitorul Ucrainei, atacând partidele politice mainstream de pe continent și șantajând instituțiile de la Bruxelles în negocierile comerciale. Acest lucru a împins UE într-un «moment Truman», în care trebuie să aleagă între vazalizare sau autodeterminare în relația sa cu SUA. Asta nu înseamnă că Europa ar trebui să-l provoace pe Trump la fiecare pas. Uneori, câștigarea de timp este necesară. Dar aceste aranjamente au sens doar dacă liderii europeni le tratează ca soluții temporare, în timp ce Europa își dublează eforturile pentru autonomie. Europa are forțe incredibile, care ar trebui să-i permită să prospere, nu să sufere, într-o ordine mondială a cărei destabilizare a fost accelerată de președintele SUA. Iar războiul cultural cu America lui Trump îi oferă o oportunitate de a demonstra acest lucru.”

Potrivit lui André Wilkens, director al European Cultural Foundation, organizație responsabilă împreună cu ECFR pentru realizarea „European Sentiment Compass”:

„Este cultura, prostule! – este un gând care trebuie să pătrundă urgent în mintea liderilor europeni. Numai așa guvernele naționale și instituțiile UE vor putea răspunde eficient la următoarea provocare a lui Trump. Numai așa liderii partidelor politice își vor putea construi strategii electorale care să răspundă atașamentului autentic al oamenilor față de Europa – limitând astfel atractivitatea aliaților ideologici ai lui Trump în propriile lor țări. Sentimentul european nu este utopism abstract. Este despre emoții reale pentru Europa și despre disponibilitatea europenilor de a lupta pentru ele. Următorul buget pe 7 ani al UE va fi testul de turnesol al Europei. UE trebuie să investească în multiplele dimensiuni ale culturii – inclusiv mass-media și societatea civilă – pentru a pregăti blocul pentru bătălia pentru Europa.”

Metodologie:

Acest studiu a utilizat rețeaua ECFR de cercetători asociați pentru a analiza atitudinile din fiecare stat membru al UE. 27 de cercetători au analizat situația politică din țările lor, au studiat sondaje și alte cercetări și au intervievat factori de decizie și experți relevanți.

Donator și partener:

European Sentiment Compass este un proiect comun al ECFR și ECF.

Despre ECFR:

Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) este un think-tank paneuropean care își propune să realizeze cercetări independente de vârf în sprijinul unei politici externe europene coerente, eficiente și bazate pe valori. Cu birouri în șapte capitale europene, peste 80 de angajați din peste 25 de țări și o echipă de cercetători afiliați din toate statele membre UE, ECFR are o poziție unică pentru a oferi perspective paneuropene asupra celor mai mari provocări strategice cu care se confruntă Europa.

Despre ECF:

Fondată în 1954 și cu sediul la Amsterdam, European Cultural Foundation promovează sentimentul de apartenență europeană prin dezvoltarea și sprijinirea inițiativelor culturale care aduc oamenii împreună, inspiră speranță, întăresc democrația și imaginează un viitor comun pentru Europa.