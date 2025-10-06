Rareș Pop, convocat la naționala U21 a României în locul lui Mihnea Rădulescu, accidentat la meciul cu FCSB

Selecționerul echipei naționale Under-21 a României, Daniel Pancu, a decis să îl convoace pe Rareș Pop, mijlocașul formației UTA Arad, pentru meciurile cu Serbia și Cipru, din preliminariile Campionatului European U21.

Rareș Pop, convocat la naționala U21 a României în locul lui Mihnea Rădulescu

Decizia vine după ce Mihnea Rădulescu, jucătorul Universității Craiova, a suferit o accidentare în partida disputată duminică seară împotriva celor de la FCSB, în etapa a 12-a din Superligă. Staff-ul medical al naționalei a confirmat că tânărul fotbalist nu poate fi recuperat la timp pentru confruntările din această lună.

Astfel, Rareș Pop, considerat unul dintre cei mai promițători jucători ofensivi ai generației sale, va completa lotul tricolorilor mici pentru dubla importantă din campania de calificare.

România U21 va înfrunta Serbia pe teren propriu, urmată de o deplasare în Cipru, partide decisive pentru menținerea în lupta pentru un loc la turneul final al EURO U21 2027.

