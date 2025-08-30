RAR investește până la 16 milioane de lei în consumabile IT pentru următorii trei ani

Licitația are ca obiect furnizarea de consumabile destinate tehnicii de calcul, care vor fi distribuite în toate reprezentanțele RAR din țară

Registrul Auto Român (RAR) pregătește o achiziție consistentă de piese și accesorii pentru fotocopiatoare și alte echipamente IT, valoarea estimată a contractului fiind cuprinsă între 13,3 și 16,3 milioane de lei. Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit documentului, licitația are ca obiect furnizarea de consumabile destinate tehnicii de calcul, care vor fi distribuite în toate reprezentanțele RAR din țară. Finanțarea se face din fonduri proprii, iar atribuirea contractului se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preț.

Ofertanții interesați pot depune documentația până la data de 1 octombrie 2025, ora 15:00. Acordul-cadru va fi valabil timp de 36 de luni.

RAR funcționează sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și are rolul de autoritate tehnică în domeniul vehiculelor rutiere, siguranței rutiere, protecției mediului și certificării calității.

