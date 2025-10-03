ANAF recurge la forță pentru a pune poprire pe o casă a fostului președinte: „Au răspuns prin avocat”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a oferit detalii pentru Știrile ProTV despre modul în care inspectorii instituției au confiscat una dintre casele fostului președinte Klaus Iohannis.

Potrivit acestuia, reprezentanții Fiscului au menținut legătura cu soții Iohannis prin intermediul avocatului, însă aceștia au comunicat că nu dețin cheile imobilului și nu doresc să fie prezenți la predarea proprietății.

Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobil. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare, a explicat Adrian Nica, președintele ANAF pentru Știrile ProTV.

Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre urși se află cheia imobilului, a mai adăugat Adrian Nica.

Șeful Fiscului a precizat că, în prezent, nu există indicii că Klaus și Carmen Iohannis intenționează să achite datoria, astfel că ANAF se va adresa instanței pentru recuperarea sumelor restante. Această măsură vine în contextul eforturilor instituției de a recupera creanțele fiscale restante, indiferent de statutul contribuabilului.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai mediatizate acțiuni ale ANAF în ceea ce privește recuperarea datoriilor persoanelor publice și ridică semne de întrebare despre modul în care instituțiile statului gestionează executarea silită în cazul contribuabililor cu profil înalt.

