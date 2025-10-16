Un nou studiu arată că vehiculele hibride plug-in emit de până la cinci ori mai mult CO₂ decât indică datele oficiale. Experții avertizează că diferența dintre emisiile reale și cele declarate s-a adâncit alarmant.

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV), prezentate drept o soluție ecologică de tranziție între motoarele clasice și cele complet electrice, emit aproape la fel de mult dioxid de carbon ca mașinile pe benzină, arată un raport citat de The Guardian.

Analiza realizată de organizația Transport and Environment relevă că, în condiții reale de utilizare, PHEV-urile emit doar cu 19% mai puțin CO₂ decât mașinile cu motoare termice, în timp ce testele oficiale arătau o reducere de 75%.

Cercetătorii au examinat date din contoarele de combustibil ale 800.000 de vehicule înregistrate în Europa între 2021 și 2023, descoperind că emisiile reale din 2023 au fost de 4,9 ori mai mari decât cifrele raportate în testele standardizate — o creștere semnificativă față de 2021, când diferența era de 3,5 ori.

„Emisiile reale cresc, cele oficiale scad”

„Emisiile reale cresc, în timp ce emisiile oficiale scad”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetător la Transport and Environment și coautoare a raportului. „Aceasta este prăpastia care se adâncește și reprezintă o problemă reală. Ca urmare, PHEV-urile poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină.”

Diferența uriașă se explică prin supraestimarea așa-numitului „factor de utilitate” — procentul de kilometri parcurși în mod electric. În realitate, doar 27% din distanțele totale sunt efectuate cu motorul electric, față de 84% cât presupuneau calculele oficiale.

Motoarele termice pornesc chiar și în modul „electric”

Chiar și atunci când sunt utilizate în modul electric, multe PHEV-uri nu reușesc să funcționeze exclusiv pe baterie, arată raportul. Motoarele pe combustie pornesc automat pentru aproape o treime din distanțele parcurse, ceea ce sporește consumul și emisiile.

Deși Comisia Europeană a anunțat corecții metodologice pentru reducerea acestor diferențe, experții spun că problema nu va fi eliminată complet.

„Rezultatele arată clar cât de mare e diferența reală”

Patrick Plötz, șeful departamentului de economie a energiei la Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, care nu a participat la studiu, consideră că raportul „este o contribuție extrem de utilă”, mai ales după ani de lipsă de date concrete.

„Rezultatele demonstrează, dincolo de orice îndoială, că diferența dintre consumul oficial și cel real de combustibil și emisiile de CO₂ ale PHEV-urilor este mult, mult mai mare decât în cazul mașinilor pe benzină sau motorină. Orice modificare de politică privind PHEV-urile trebuie făcută cu cea mai mare precauție și pe baza acestor date.”

