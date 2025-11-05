Rapid își face echipă secundă! Dan Șucu pregătește Rapid 2 pentru sezonul 2026–2027

Alb-vișiniii vor relansa echipa-satelit după patru ani de pauză, pentru a face legătura între juniorat și seniori.

Rapid București se pregătește să revină în forță și pe scena fotbalului juvenil. Clubul din Giulești intenționează să creeze, începând cu sezonul 2026–2027, o echipă secundă, denumită Rapid 2, care va activa în Liga a 3-a. Va fi prima echipă-satelit din „era Dan Șucu”, o etapă importantă în strategia de dezvoltare a clubului.

Decizia vine în contextul în care Rapid dispune în prezent de o bază solidă de infrastructură și formare, cu trei centre sportive (Coresi, Constructorul și Ștefănești) și o academie considerată una dintre cele mai performante din România.

Rapid 2, pasul dintre juniori și prima echipă

Surse din cadrul clubului au confirmat pentru GSP.ro că noua echipă va reprezenta „puntea de legătură” între juniorat și seniori, oferind tinerilor jucători posibilitatea de a se dezvolta într-un mediu competitiv înainte de a face pasul către lotul principal.

„Am preferat întâi ca zona de juniori să poată să înceapă, să avem jucători pentru echipa a doua și pentru cele 3-4 parteneriate pe care le vedem. Avem investiții mari de făcut. Am făcut deja investiții, dar mai avem mult de lucru”, declara în urmă cu câteva luni Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului și al clubului italian Genoa.

Ultima dată când Rapid a avut o echipă secundă a fost în sezonul 2021–2022, când formația evolua în Liga a 3-a, dar proiectul a fost suspendat odată cu reorganizarea clubului după promovarea în Superligă.

FCSB și Dinamo au deschis drumul în această vară

Decizia Rapidului urmează exemplul rivalelor din București. În vara acestui an, FCSB și Dinamo au reînființat echipele lor secunde, care evoluează în Seria a 3-a din Liga a 3-a. În cel mai recent duel direct dintre cele două formații-satelit, FCSB s-a impus cu 4-2.

În acest moment, FCSB 2 ocupă locul 5, în timp ce Dinamo 2 se află pe locul 10. Conform informațiilor Gazetei Sporturilor, costurile anuale pentru menținerea unei echipe în Liga a 3-a se ridică la aproximativ 300.000 de euro.

Modelul de la Genoa și filosofia lui Dan Șucu

Deși Genoa, clubul italian patronat de Dan Șucu, nu are o echipă secundă înscrisă în ligile profesioniste, patronul Rapidului consideră că o astfel de structură este vitală pentru România, unde tinerii au nevoie de o etapă intermediară între juniori și fotbalul de top.

În Italia, cluburile preferă să dezvolte echipe U20 care joacă în competițiile Primavera, însă în alte țări, precum Spania sau Portugalia, formațiile de top au echipe „B” cu rol direct în formarea jucătorilor pentru prima echipă.

„Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor. Bugetul de cheltuieli e de 12-12,5 milioane de euro, iar clubul generează venituri de 9-9,5 milioane. Deficitul de 3 milioane trebuie acoperit”, declara Dan Șucu pentru Ziarul Financiar, explicând filosofia sa de management pe termen lung.

Relansarea echipei Rapid 2 este privită drept un pas firesc în construcția sustenabilă a clubului, care își propune să formeze jucători proprii, să reducă dependența de transferuri costisitoare și să asigure continuitate între academie și prima echipă.

