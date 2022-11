Raed Arafat nu se consideră vinovat pentru tragedia de la Colectiv

Au trecut șapte ani de la tragedia care a îndoliat o întreagă Românie, iar Raed Arafat, șeful DSU, a afirmat că intervenția realizată în seara respectivă a fost una corectă, conform protocoalelor de la acel moment.

Întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă se simte vinovat t pentru tragedia de la Colectiv care a avut loc în urmă cu șapte ani, Raed Arafat a afirmat: „Dacă mă simţeam vinovat de ceva, poate că plecam”.

„Criticii mei să vină să îmi spună ce nu a funcţionat la Colectiv. Eu nu am nicio teamă să zic părerea mea şi părerea mea am auzit-o zisă prima dată de către observatori din afara ţării, care sunt specializaţi în domeniu, nu controlori de corpuri de control care au venit şi şi-au făcut treaba, care erau jurişti habarnişti despre sistemul de urgenţă. Şi aici mă refer când au venit atunci de la corpul de control al premierului şi au scris că intervenţia a fost sub medie. Am avut o discuţie cu cele trei doamne, domnişoare, care au făcut controlul, explicaţi-mi ce însemană sub medie şi cu cine ne-aţi comparat. Când spui că o intervenţie a fost sub medie, înseamnă că ai comparat-o cu o intervenţie care a fost peste medie sau cu o intervenţie care e medie. Dacă există o intervenţie care reprezintă media, însemană că au fost mai multe intervenţii şi avem un mod de calcul, ce înseamnă media. Şi cel care stabileşte că o intervenţie este sub medie, trebuie să înţeleagă mecanismele de intervenţie. Noi am avut o discuţie, era un coleg cu mine şi era atunci ministru de Interne domnul Tobă, care nu i-a convenit raportul Corpului de Control al premierului pentru că l-a văzut ca un raport care nu era corect faţă de noi şi care venea cu foarte multe chestii care erau lipsite de orice adevăr”, a declarat Raed Arafat pentru sursa citată.

Mai departe, șeful DSU a fost întrebat ce s-a schimbat de atunci, iar acesta a răspuns că acum există un dispecerat comun.

„Multe, s-a schimbat dispecerizarea, acum este una comună, deci Ambulanţa cu Pompierii, cu toată lumea sunt în acelaşi loc, la Cotroceni e un dispecerat care e făcut de Primăria Bucureşti şi unde funcţionează. Noi înainte nu reuşeam să îi aducem la un loc, pentru că unii refuzau să vină la un loc. După Colectiv, am tecut o listă de acţiuni pe care le-a aprobat Guvernul şi care deja în mare parte au fost realizate. O să venim la un moment dat cu o analiză pe ce s-a realizat. Şi ca proceduri s-au modificat unele lucruri, dar altele s-au dovedit că au fost foarte ok. Am învăţat cum să lucrăm cu internaţionalul. Au ieşit câteva personaje de la câteva ONG-uri şi cu anumite televiziuni să ne atace că nu am dus bolnavii direct în străinătate. Să îmi explice cineva cum poţi, într-o ţară, să iei bolnavii direct, adică să ai 150 şi cevade arşi, să îi pui în avion şi să dai telefoane, Franţa, vin la voi, Germania, vin la voi. Noi după discuţii şi găsirea unor locuri în ţări cum e Belgia, Olanda, care ne-au oferit, au trebuit să vină oameni de la ei să vadă bolnavii, să îi aleagă”, a menţionat şeful DSU.

